Eddy Atala se refiere a lo sucedido entre Samuel García y Emilio Izaguierre

Tegucigalpa, Honduras.- Las redes sociales y los periódicos se llenaron de polémica luego de lo que hizo Samuel García, jefe y dueño de los potros del Olancho FC quien se interpuso en la entrada de Emilio Izaguirre al estadio Juan Ramon Brevé Vargas. "Sos non grato acá", le decía el dirigente de los olanchanos, ante un Emilio que se limitaba a decirle "es que yo no trabajo para usted, trabajo para Motagua". Al final y después de unos 8 minutos, y con la intervención del español Javier López, le dieron el acceso al estadio.

Los ánimos bajaron después del partido en el pampero y al final de la conferencia de prensa se encontró en los pasillos del recinto olanchano al DT del Motagua, con quien habló por algunos segundos y se terminaron dando un abrazo, dejando zanjado y en paz el impasse. Ante eso, el alto dirigente del Motagua, Eduardo Atala, que no suele referirse mucho a temas extradeportivos, ponderó la acción final de Samuel García, restándole importancia a lo que generó el tema. Valoró más la última acción de que lo demás.