"Se me paralizaron los pies": La dura historia del técnico Héctor Castellón, contada en la Teletón

Héctor Castellón ha vivido un proceso extenso, complicado y que en ocasiones sus decisiones no han ayudado, pero poco a poco ha ido saliendo del problema de salud.

Tegucigalpa, Honduras.- La carrera como técnico para Héctor Castellón tuvo un cambio total hace más de un año cuando estaba al frente de los Lobos de la UPNFM y tuvo que dejar el camino para concentrarse en su salud.

La Teletón se está desarrollando en Honduras y el entrenador oriundo de Muchilena, Omoa, reveló con detalles su historia. De lo complicado que ha sido todo.

"Ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado, hoy casi un año después la Teletón me tiene saliendo de este lío", relató Héctor Castellón, de 65 años, a la periodista Francis Izaguirre.

Y se desahogó: "Tuve un problema prostático, tuve que recibir quimioterapia y radioterapias, los efectos secundarios de eso generaron que se me paralizaron los pies, los nervios y perdí fuerza".

"Hago ejercicios de piscina y en el mar, ya damos pasitos. Tuve un pequeño atraso, por la forma de ser de uno, fui burro", confesó entre riss y seriedad.

Héctor Castellón agradeció a la Teletón por todo lo que han hecho por él: "Sin ellos es imposible lograrlo, fue además una terapia emocional que me ha permitido ser de nuevo el Héctor Castellón de 1977 cuando salí de mi pueblito, gracias a Teletón".