¿Dónde ver Cartaginés vs Olimpia? Hora y canal que transmite partido hoy

El Olimpia quiere pegar primero en el partido de ida de cuartos de final de Copa Centroamericana ante el Cartaginés

  • 24 de septiembre de 2025 a las 20:54
¿Dónde ver Cartaginés vs Olimpia? Hora y canal que transmite partido hoy

El Olimpia enfrenta a un Cartaginés que goleó en sus últimas presentaciones en Copa Centroamericana.

 Imagen: Rigoberto Dias

Cartago, Costa Rica.- El Cartaginés recibe al Olimpia de Honduras por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El partido está programado para este jueves 25 de septiembre para que de inicio a las 8:00 de la noche en la cancha del Estadio José Rafael "Fello" Meza Ivankovich.

¡Regresa Edwin! El 11 titular de Olimpia con el que busca derrotar a Cartaginés

Esta será la segunda vez en que ambas escuadras se enfrenten según los registros, la única vez fue el 11 de junio de 1989 por la Copa de Campeones de Concacaf, el cual terminó 3-0 a favor de los 'Albos'.

El Olimpia de Eduardo Espinel se clasificó a esta segunda fase de este torneo luego de derrotar a Real Estelí, Hercules y Xelajú, también igualó contra el Águila.

Cartaginés vs Olimpia: Edwin Rodríguez reaparece en el momento clave

Por su parte el Cartaginés no tuvo un buen inicio de torneo, comenzó perdiendo ante Saprissa, luego igualó ante Motagua, después goleó a Verdes e Independiente y con eso logró el boleto.

El Olimpia en sus últimos tres compromisos ganó dos y el otro lo igualó en cuanto al torneo doméstico.

Mientras que el conjunto tico tiene los mismos datos, dos triunfos y uno de ellos terminó con el marcador igual que su rival.

Dereck Moncada dejará el Olimpia y se marchará al extranjero

Ahora van a su quinto compromiso por la Copa Centroamericana, el juego que cierra los primeros choques por los cuartos de final.

Hora y canal que transmite partido

Hora: 8:00 PM
Canal dónde verlo: ESPN y Disney +

Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

