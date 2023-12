Diego Vázquez sobre Troglio: “Tenemos buena relación”

Posteriormente, Troglio zanjó cualquier tipo de polémica con La Barbie: “Lo mío con él se terminó (los encontronazos deportivos) el día que me mandó un mensaje por la muerte de mi padre, después de eso le aguanto cualquier cosa, más que vos Isabel (Zambrano) le aguanto”.

Tras desatar las risas en la sala de prensa, un reflexivo Pedro Troglio valoró el gesto que tuvo Vázquez hace algunos años y dejó claro que no tiene ningún tipo de problema con su colega argentino.

“Hablo de una cosa que trasciende lo deportivo, vos decís que estos se matan en la cancha y después estoy sentado en mi casa triste y me llega un mensaje, entonces hay situaciones que con otro personaje a lo mejor no porque no tuve una situación así, entonces si Diego dijo que ahorita se meten con los árbitros seguramente fue por mí, pero está todo perfecto, es respetable y no tengo ningún problema”, concluyó el sudamericano.