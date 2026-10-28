Diego Vázquez da la cara tras eliminación de Alianza:"Marathón se defendió bien"

San Salvador, El Salvador.- Diego Vázquez atendió la rueda de prensa luego de caer eliminado en el repechaje de Copa Centroamericana ante Marathón y dejar escapar la oportunidad de avanzar a la siguiente edición de la Champions Cup. El entrenador del Alianza explica que los verdes se encerraron en su área durante todo la segunda parte, aunque reconoce que a su equipo le faltó "serenidad" y llegar con más gente a campo contrario para intentar hacer daño.

También señala que lleva poco tiempo en el conjunto salvadoreño y que no cuenta con un plantel amplio para afrontar dos torneos. Asegura que poco a poco sus dirigidos deben entender su idea de juego. Eliminación ante Marathón "Siempre queremos más, teníamos la ilusión de pasar, creo que competimos hasta el último minuto, pero nos alcanzó hasta acá. Solo tenemos 6-7 entrenamientos, y a medida que pase el tiempo vamos a plasmar la idea, vamos a ir mejorando. Hemos mejorado en la parte de atrás, pero nos falta generar más situaciones de gol, llegar con más gente al área, tuvimos un par de llegadas en el primer tiempo, algunas en el segundo, acepto que con poca claridad para hacer daño". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Propuesta del rival "Marathón se defendió bien, creo que fue una llave pareja, estuvimos hasta el último minuto peleando. Marathón en su liga jugó con equipo alterno porque no tenía urgencia, y nosotros jugamos con el mismo equipo porque no tenemos amplio plantel para enfrentar dos torneos. Poco a poco vamos a organizar las piezas para seguir creciendo. Hay cosas que son positivas con el poco tiempo que tenemos".