Diego Vázquez se destapa: Fichajes, Troglio, campeonato de Motagua y mensaje a José García

1 Tegucigalpa, Honduras.- Desde que Motagua conquistó la copa número 19, Diego Vázquez no ha brindado una entrevista exclusiva hablando de esa gran final donde vencieron al Olimpia de Pedro Troglio. 2 El entrenador de los azules charló con EL HERALDO para revivir lo sucedido en esa batalla donde evitaron que el Olimpia lograra un histórico pentacampeonato.

3 “La mayoría de los campeonatos que gana Motagua, siempre lo digo y no es por menospreciar a nadie, un campeonato de Motagua vale por varios del equipo rival por un montón de cosas”, es una de las frases que soltó el argentino nacionalizado hondureño. 4 Diego Vázquez expresó lo que representa esta nueva copa, se refirió a Pedro Troglio y también hasta envió una recomendación a José García, el defensa del Olimpia que estuvo en medio de las críticas por su autogol en la gran final. 5 Asimismo, el DT argentino se refirió a los fichajes y situación de jugadores como Rubilio Castillo y Rodrigo Auzmendi, quienes no han renovado su contrato.

La entrevista de Diego Vázquez

6 ¿Cómo estás tras el nuevo título y las fiestas de Navidad? 7 La verdad que contento después de haber logrado otro título para Motagua, y bueno, volviendo de nuevo a la actividad diaria, a la actividad normal con los entrenamientos con el equipo. 8 ¿Hay algún motivo particular por el que, tras levantar la copa, llamaste al silencio? Esta es la primera entrevista que concedes básicamente después de esa final. 9 Sí, la verdad es que quería celebrarlo íntimamente con toda la gente que estuvo conmigo, con todos los que luchamos mucho, nos costó muchísimo. Por un momento también nos trataron mal, injustamente, porque estábamos peleando en dos frentes. La gente nos agredió, no todos, algunos, más que nada jóvenes y bueno, por eso queríamos disfrutar con la gente que íntimamente lo pudimos lograr, también me refiero a los directivos, cuerpo técnico y jugadores. 10 ¿Cuánto los desgastó este campeonato? ¿Cuánto les costó? Porque hay un audio que subió el equipo a las redes sociales, donde dices que este título costó tres huevos y la mitad del otro. 11 Sí, deberían ser dos y la mitad del otro ja, ja, ja. Sí, me refiero a todo el esfuerzo. Todos los campeonatos, todos los torneos tienen esfuerzo, pero bueno, fue particular porque estuvimos hasta el final luchando por los dos frentes y logramos los objetivos en ambos frentes. No es fácil clasificar a la Concachampions. Motagua va a jugar Concachampions y sales campeón del torneo local. Manejar los dos torneos a la vez no es algo sencillo para un plantel como lo teníamos. 12 Hay detalles que no saben, el partido que perdimos con España tuvimos un viaje increíble a Costa Rica que duró más de 24 horas de ida, más de 24 horas de vuelta sin dormir, con las variantes que teníamos que hacer con el equipo por el desgaste, todos esos detalles costaron muchísimo, al final pudimos culminar con éxito, más allá que nos hubiera gustado clasificar a semifinal, pero clasificar a Concachampions no es un tema menor ni para bajarle al precio, es un logro importante para Motagua.

13 ¿Cómo viviste eso del ‘fuera Diego’, que se leyó mucho en las redes sociales? A veces no tenía sentido. 14 Tenés que ver qué aficionados, la gente de la calle, la gente que conoce la historia de Motagua y el periodista que es objetivo sabía que estábamos muy bien, en ese sentido siempre nos apoyaba, pero quizás hay otro sector de jóvenes que crecieron con los campeonatos que justamente tuvimos nosotros y que siempre estuvimos arriba. No es de ahora, todos los torneos desde que estuvimos allí, creo que fue desde el 2014, estuvimos allí, salvando el receso de los dos años que estuvimos en la Selección y en Puntarenas fuera de Motagua, siempre el equipo estuvo peleando arriba, peleando títulos, llegando a finales y ahora tampoco fue la excepción. 15 Nosotros habíamos pedido tres torneos para poder volver otra vez a conformar el equipo que tuvimos en alguna época y bueno, solo necesitamos dos y lo pudimos lograr, pero lo ideal eran tres torneos para más o menos conformar un equipo que fue el que dejamos, que en aquel momento siento que también fue bastante injusto porque perdimos con Seattle Sounders, un equipo de 40 millones de dólares, campeón de todo, de visitante, con tres grados bajo cero, en una cancha sintética, entonces desde ahí creo que hubo un poco de injusticia... Igual el fútbol no es justo, la vida no es justa. 16 En cierta parte entendemos que la gente solo quiere ganar, pero ya cuando ganas el partido y algunos siguen por ahí con una crítica que no tiene sentido, entonces es algo que está fuera de lugar e ilógico. 17 ¿Estas críticas unió más al grupo? 18 Totalmente. Siempre estuvimos unidos. Dentro teníamos los objetivos muy claros. Todos sabíamos que ningún partido era fácil, algunos incluso los ganamos holgados, y sí, todos esos detalles obviamente fortalecieron para llegar a la final con mucha fuerza, con muchas ganas, que nos tuvimos que sobreponer a todo, no solo lo que dices, también las injusticias arbitrales que fueron sumamente marcadas. Muchas situaciones que se dieron en contra nuestra y creo que todo el grupo superó todos esos obstáculos y por eso acabamos ganando bien la Copa 19. Creo que más o menos ese es el relato de lo que pasó. 19 No fuiste a recoger tu medalla. Te fuiste a camerinos. ¿Qué pasó? 20 Sí. Quería celebrarlo íntimamente. Recordar todo lo que nos había costado. Quería ver celebrar a los jugadores, hasta a mi hijo que fue parte del plantel que estaba ahí. Fue una introspección de celebrar a mi manera. Por eso decidí quedarme en el vestuario tranquilo. 21 ¿Qué tan satisfactorio fue haber superado a Pedro Troglio y al Olimpia? 22 No tanto, quizás no tanto en este caso a Pedro Troglio, que hizo un trabajo espectacular, tengo que decirlo, en Olimpia con todo lo que ganó. Sí sentimos por ejemplo la semifinal pasada que era para nosotros, que la dejamos escapar por pequeños detalles, por oficio, por momentos. 23 La verdad es que estoy contento por culminar el trabajo de esa manera, veníamos creciendo, creo que lo merecíamos. Hicimos un muy buen torneo, por momentos creo que mejor que Olimpia y el partido creo que lo terminamos ganando bien, creo que en el segundo tiempo fuimos superiores, tuvimos más la pelota y tuvimos más ganas de ganar el partido. Y como dices, se gana por pequeños detalles, así como perdimos por pequeños detalles en la semifinal pasada, la otra final... 24 Lo que sí sentimos es que, de parte nuestra, nos tuvimos que imponer a todo. Por más que quieran decir que no, que se equivocan para las dos partes, siempre tuvimos que sobreponernos al tema arbitral. La mayoría de los campeonatos que gana Motagua, siempre lo digo y no es por menospreciar a nadie, un campeonato de Motagua vale por varios del equipo rival por un montón de cosas que internamente sabemos generalmente que se manejan y que no es lo mismo. 25 Obviamente respetando que Olimpia es un gran equipo, ni hablar Troglio el trabajo que ha hecho, es espectacular, ojalá la vaya muy bien ahora en su nueva etapa. 26 Como técnico y exjugador que fuiste, ¿cómo crees que se ha de sentir José García por el autogol de la final? 27 Mandarle un abrazo, decirle que tiene que darle para adelante, totalmente fue una jugada casual, él piensa que hay un jugador atrás de él y es normal que quiera sacar la pelota, goles así han habido un montón y son jugadas circunstanciales, esta vez le tocó esa jugada que ni siquiera te la puedo nombrar como error porque es una jugada normal que un defensor la quiera despejar. Se tiene que sobreponer y como esa jugada van a haber muchas más, le ha pasado a un montón de jugadores, es una experiencia más que le tiene que servir para crecer y no prestarle atención a los que hablan por hablar. Que borre las redes si puede y siga trabajando, es un gran jugador. Es mi recomendación, que esté fuerte de la cabeza. 28 ¿Cómo marcha el tema de la renovación de Rodrigo Auzmendi? Jugador que fue importante pese a los pocos minutos. 29 Sí, todos han sido importantes, todos son importantes. Él ha sido muy importante, como dices, incluso lo hablé con él. Siempre le puse el ejemplo de las cartas, si vos jugás a las cartas, siempre guardas la mejor carta para el final o para un momento exacto, de eso se trata un equipo y me gustó porque creo que él lo entendió y muchos lo entendieron. Y a pesar de que era muy importante, siempre le tocaba esperar y entrar en el momento justo y respondió de manera espectacular, a pesar de la edad que tiene. 30 Así que eso es muy positivo para él. El caso de Rubilio también, que tuvo que esperar y a partir de ahí se forma un equipo, se forma un grupo y por eso acabamos ganando. Cuando los jugadores lo entienden, porque un plantel no se compone solo de 11, los que entran son muy importantes, lo fueron en este caso en la final y en muchos partidos.

31 ¿Confías en contar con Rodrigo Auzmendi? 32 Sí, mira. Es muy importante. Las veces que he hablado con él siempre se lo he transmitido. Ahora, el tema económico no es algo que nos compete a nosotros, tiene que ver con el jugador, su representante y la directiva, pero es parte nuestra, es lógico que tiene el OK, como dije cuando llegué, todos tienen el visto bueno, contamos con todos los jugadores y el objetivo es seguir creciendo. Esperemos que en los próximos días pueda estar con nosotros y seguir siendo parte de Motagua. 33 Rubilio Castillo tampoco se ha presentado a la pretemporada. ¿Por qué ha sido tan difícil este tema con un jugador legendario del club? 34 Bueno, ahí es un tema que tiene que ver con la directiva y el jugador. Eso pasa por un tema contractual. Con eso no tenemos nada que ver. De parte nuestra, te repito, él tiene el OK. Ya lo que es contractual es de la directiva con el jugador, así que ahí no podría contestar mucho más que eso. 35 ¿Manejas un plan B en caso de que estos jugadores no lleguen a un acuerdo económico con el equipo? 36 Tienen la prioridad, esperemos que sí se pueda solucionar, lo principal es Motagua, el segundo lugar el equipo, el tercer lugar el equipo, lo principal es Motagua. Ya si no se da, es ahí donde vemos cómo lo podemos solucionar. 37 ¿Aparte de la de Jefryn Macías, habrá más altas? 38 En el caso de Jefryn, es un chico joven, que tiene que venir a aportar lo suyo. Tiene que adaptarse a la dinámica de Motagua, a los entrenamientos y a la plantilla de Motagua, a la forma en que entrena un equipo grande como en este caso. Es muy joven y espero que pueda hacerlo lo más rápido posible. 39 ¿Tienes planes de reforzar al equipo? 40 Siempre que el libre de pases esté abierto y si hay una posibilidad y buenos jugadores y creamos que se pueden adaptar al equipo, está la posibilidad de traer jugadores, por el momento solo es Jefryn y después veremos, como ya te dije, tienen la prioridad los que fueron campeones porque por respeto es lo primero que priorizamos.