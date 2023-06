Bajo este contexto, Cocca no esperó mucho para hablar de su polémica salida y rompió el silencio de lo que sucedió en el momento de su despido.

“Desde el primer día dijimos que íbamos a manifestar las cosas que pasan, no hay nada que ocultar. Hoy en la mañana nos dijeron que habían tomado la decisión que dejáramos el cuerpo técnico de la Selección de México. Ante esas decisiones no hay mucho que hacer. Entonces, hablamos con los jugadores y les explicamos”, comentó el exseleccionador de México para TV Azteca.

Agregó: "Yo también quería manifestar para que la gente sepa lo que pasó, porque no es que nos vayamos o dudemos, al contrario, fue una decisión de parte de la federación el cual hay que respetar, pero la verdad estoy triste por lo que siempre venía manifestando, porque queríamos formar parte, ya que nos sentimos orgullosos y felices. Además, estábamos convencidos que estábamos construyendo algo. Teníamos un proyecto, había bajado el promedio de edad de futbolistas, teníamos un promedio de cinco o seis entrenamientos y era lógico que no se veía el funcionamiento futbolístico que todos queríamos, pero estamos convencidos que con tiempo y paciencia se iba a ver, pero lamentablemente no nos dieron ese tiempo y paciencia”.

Cocca reveló los argumentos que le dio la federación de fútbol de ese país para que dejara el banquillo que ahora será tomado por el técnico Jaime Lozano.