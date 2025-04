Demichelis habla de la pelea con Sergio Canales en Monterrey: "Se lo cuenta a su mujer y su agente"

Monterrey, México.- Monterrey derrotó a las Chivas en la jornada 14 del Clausura de la Liga MX (3-1) en una semana donde su entrenador Martín Demichelis tuvo un fuerte cruce con Sergio Canales. El volante español se perdió el encuentro producto de un corte que se hizo al patear una puerta de vidrio tras el incidente con el DT.

Una vez finalizado el partido en el Estadio BBVA, el DT argentino de 44 años fue consultado sobre lo ocurrido con Canales. Según cuenta Demichelis, es una situación normal que sucede en los grandes equipos de fútbol.

"Fue una semana con un incidente importante para lo externo. No pasó nada que no sea normal dentro de un grupo competitivo, de una institución grande. Por la exigencia de ser protagonista, con jugadores con jerarquía. Lamentablemente se filtró. Si hubiésemos tenido la suerte de que Sergio (Canales) en vez de pegar a una puerta de cristal hubiera sido de madera, hubiese quedado en una situación normal. Porque son cosas que suceden en un grupo que busca un crecimiento y que tenía muy en claro lo que nos jugábamos ante Chivas", aseguró nada más empezar la conferencia.

Demichelis dio algún detalle más: "Trascienden porque el mundo de la tecnología avanzó muchísimo. Porque el jugador, cuando termina el entrenamiento, le cuenta a dos personas, a su mujer o a su novia, dependiendo del estado civil, y a su representante. Y después ustedes preguntan todo el tiempo. Preguntan, preguntan, preguntan porque sí, la profesión de ustedes yo la respeto y es así".

"Me vinieron a ver todos ustedes, todo el tiempo. A la llegada y a la salida. Sigan viniendo cuando las cosas estén bien y tranquilas, sigan viniendo que a mi me gusta saludarlos. Pero no mezcles porque vives aquí y no sabes qué pasó allí", añadió el técnico de Rayados.

"Y de verdad, no pasó nada que no sea normal. Va a seguir pasando en todos los deportes donde haya líderes, donde haya jugadores que quieran ganar, que quieran crecer y que no estén contentos con una novena posición. Desde el entrenador hasta el último jugador", sentenció Demichelis.

El enfado de Canales con Martín tras un entrenamiento previo al partido contra Chivas acabó con 10 puntos de sutura para el futbolista, quien deslizó al momento de patear una puerta de vidrio por la frustración.

Monterrey ahora marcha en la octava posición de la tabla con 22 puntos y desea manteners al menos en puestos de 'Play-in'. Chivas, por su parte, protagoniza otra pésima temporada y se queda en el puesto 12 con 16 unidades.