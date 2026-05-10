¡Definida! Hondupino y Brasilia jugarán final del torneo Clausura de la Liga de Ascenso

Río Lindo, Honduras.- El ascenso hondureño ya tiene a sus finalistas. Hondupino y CD Brasilia disputarán la gran final del torneo Clausura de la Liga de Ascenso, luego de superar unas semifinales llenas de emoción este sábado.

En el estadio Francisco Gaitán de Cantarranas, Hondupino consiguió su boleto tras empatar 1-1 frente a Arsenal Sao, resultado que le permitió avanzar gracias al 2-1 en el marcador global. El conjunto pinolero hizo valer la ventaja obtenida en la ida y terminó celebrando ante su afición.

La serie más dramática se vivió en Danlí. CD Brasilia empató 2-2 ante Estrella Roja en el estadio Marcelo Tinoco, mismo marcador que dejó el global 3-3 tras los tiempos extras.

Todo se definió desde el punto penal y el conjunto de Río Lindo terminó imponiéndose 5-4 en una extensa tanda de ocho turnos para sellar su clasificación a la final.

Con estos resultados, Hondupino y CD Brasilia definirán al nuevo campeón del torneo Clausura y el derecho de enfrentar a Estrella Roja en una finalísima por el ascenso a la Liga Nacional de Honduras.