Dani Alves anuncia su despedida del Barcelona tras no ser renovado

BARCELONA, ESPAÑA.- El lateral derecho brasileño, Dani Alves, anunció su salida del Barcelona luego de que el club azulgrana le comunicara que no le renovaría el contrato que expira el próximo 30 de junio.

A través de sus redes sociales, el zaguero brasileño compartió un comunicado en donde se despidió del club azulgrana, en el cual militó por más de ocho años sumando sus dos etapas.

“Ahora si llego la hora de nuestra despedida. Fueron + de 8 años dedicados a ese club a esos colores y a esa casa... pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas por algún momento en lugares distintos - y así fue. Intentaron despedirme pero no pudieron hacerlo, pues ustedes no pueden imaginar, o sí, lo resistente y resiliente que soy”, inició diciendo Alves.

“Pasaron otros muchos años hasta que el fútbol y la vida que como siempre, son muy agradecidos con aquellos que les respectan, decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós. Pero no un adiós sin antes agradecer a todos los que están detrás de los focos, todos los que hacen con que lo nuestro sea perfecto, a todos ellos; GRACIAS”, agregó el veterano futbolista.

Posteriormente Alves culminó el comunicado añadiendo: “Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este Club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, no sabe lo feliz que soy.... Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria. Ojalá también aquellos que si quedan cambien la historia de ese hermoso club, lo deseo de corazón. Fueron 23 títulos conseguidos: 2 tripletes, 1 sextete y un grande libro de oro escrito! Cierra un ciclo muy lindo y se abre otro mas desafiador aún”.