¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Honduras en el 2025?

Sin tener esos amistosos confirmados, los primeros compromisos de Honduras serán entre el 20 y 26 de marzo en el repechaje a Copa Oro.

Estos encuentros serán ante Bermudas disputando la ida en territorio caribeño y cerrando en Honduras, pero sin afición.

El duelo de vuelta será a puerta cerrada ya que la Bicolor deberá cumplir un juego de castigo por la agresión que sufrió el 19 de noviembre Javier “Vasco” Aguirre en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

En caso de eliminar a Bermudas, Honduras disputará la Copa Oro entre el mes de junio y julio.

Los otros cruces de repechaje a Copa Oro serán Costa Rica vs Belice, Jamaica vs San Vicente, Guatemala vs Guyana, Trinidad y Tobago vs Cuba, Martinica vs Surinam y Nicaragua vs Guadalupe.

Las ocho selecciones ya clasificadas a Copa Oro son México, Estados Unidos, Canadá, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Curazao y Haití.