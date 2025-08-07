  1. Inicio
  2. · Deportes

Cristiano Ronaldo se luce con triplete con el Al Nassr ante el Rio Ave de Portugal

Cristiano Ronaldo no pierde su instinto goleador y lo sigue demostrando con Al Nassr de Arabia

  • 07 de agosto de 2025 a las 16:03

Faro, Portugal.- El Al Nassr saudí goleó este jueves 4-0 al Rio Ave portugués con un triplete de Cristiano Ronaldo y dos asistencias de Joa Félix en un amistoso jugado en el estadio del ALgarve.

El delantero luso del Al Nassr fue la estrella en Faro con tres tantos, que anotó en los minutos 44, 63 y 68 (éste de penalti).

Esposa de Bryan Ruiz y la petición que le hizo luego de conocer la enfermedad que sufre

Antes abrió la cuenta para el equipo de Jorge Jesús el francés Mohamed Simakan.

João Félix también jugó como titular y no marcó, pero contribuyó a la goleada con dos asistencias, una de ellas para Cristiano.

Además recibió la falta en el área que dio lugar al penalti convertido por el astro portugués en el 4-0.

El Al Nassr llegaba a este encuentro luego de derrotar al SK St. Johann de Austria de la cuarta categoría y al Tolouse de Francia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias