Esposa de Bryan Ruiz y la petición que le hizo luego de conocer la enfermedad que sufre

“El 30 de junio llegó a mi vida un diagnóstico que me derrumbó por completo: me habían encontrado un cáncer de pulmón con metástasis ósea. (...) Bryan manejaba el silencio, de camino a hacerme una mamografía para descartar que también hubiera metástasis mamaria, mientras yo lloraba descontroladamente, enloquecida, gritando y preguntándome qué iba a pasar con mis hijos a partir de ahora”, escribió Carolina.