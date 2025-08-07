Esposa de Bryan Ruiz y la petición que le hizo luego de conocer la enfermedad que sufre

La esposa de Bryan Ruiz, ex jugador profesional de Costa Rica, vive un momento muy duro luego de diagnosticarle una dura enfermedad
La esposa de Bryan Ruiz conmueve a todo Costa Rica y el resto del mundo luego de conocerse la enfermedad que sufre.
Carolina Jaikel es la esposa del exfutbolista costarricense Bryan Ruiz, a quien le ha hecho una petición tras conocer la enfermedad que sufre.
La mujer del exjugador tico Bryan Ruiz reveló públicamente que fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea.
Carolina Jaikel compartió la noticia por sus redes sociales, donde también relató detalles del proceso médico, y emocional que enfrenta desde finales de junio.
Jaikel indicó que recibió el diagnóstico el pasado 30 de junio, al que describió como uno de los momentos más difíciles de su vida.
“La palabra ‘cáncer’ siempre da miedo, pero sumada al término ‘metástasis’, los miedos se exponenciaron de una manera que hoy cuesta describir”, publicó.
“El 30 de junio llegó a mi vida un diagnóstico que me derrumbó por completo: me habían encontrado un cáncer de pulmón con metástasis ósea. (...) Bryan manejaba el silencio, de camino a hacerme una mamografía para descartar que también hubiera metástasis mamaria, mientras yo lloraba descontroladamente, enloquecida, gritando y preguntándome qué iba a pasar con mis hijos a partir de ahora”, escribió Carolina.
A pesar del dolor inicial, con el paso de los días Jaikel ha encontrado luz en medio de la tormenta.
“Dios actúa de manera tan increíble que me empezaron a pasar cosas que parecían las más raras casualidades de la vida” a los que llamó “hilitos de amor”.
Gracias al respaldo familiar, Carolina Jaikel logró trasladarse a Houston, Estados Unidos, donde actualmente recibe atención médica especializada.
“Llegó un doctor que no estaba en el país y volvió a Costa Rica (después de dos años), justo el día que necesitaba mi biopsia (...)”, relató, como uno de los hechos que marcaron el inicio de su tratamiento.
En su publicación, expresó el nivel de compromiso y fe que implica enfrentar la enfermedad.
Jaikel compartió que ha vivido una transformación espiritual profunda durante este proceso.
Jaikel indicó que el 30 de junio “llegó a mi vida un diagnóstico que me derrumbó por completo: me habían encontrado un cáncer de pulmón con metástasis ósea”.
A pesar del dolor inicial, con el paso de los días Jaikel ha encontrado luz en medio de la tormenta. Asegura que ha experimentado una serie de “casualidades” que considera señales divinas: desde la disponibilidad inesperada de un médico clave, hasta conexiones con especialistas en cáncer de pulmón en el prestigioso centro MD Anderson en Estados Unidos.
Las muestras de cariño no se han hecho esperar. Familiares, amigos y figuras del ámbito deportivo han rodeado a Carolina con oraciones, mensajes y gestos concretos de apoyo para Bryan y su esposa Carolina.