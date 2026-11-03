Cristiano Ronaldo Júnior, convocado para la selección sub-17 de Portugal

Lisboa, Portugal.- Cristiano Ronaldo Júnior, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, figura entre los convocados de la selección sub-17 de Portugal para los próximos partidos de clasificación para el Campeonato de Europa del año que viene, según ha anunciado este lunes la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

'Cristianinho', como se le conoce en Portugal, forma parte de la convocatoria de 23 jugadores para los partidos en casa contra Andorra (11 de noviembre), Bulgaria (14) y Serbia (17).

El primogénito de Cristiano tiene 16 años, juega de extremo y milita en las categorías inferiores del actual club de su padre, el Al Nassr saudí.