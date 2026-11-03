  1. Inicio
  2. · Deportes

Cristiano Ronaldo Júnior, convocado para la selección sub-17 de Portugal

El joven de 16 años, que juega como extremo en las categorías inferiores del Al Nassr, enfrentará a Andorra, Bulgaria y Serbia los días 11, 14 y 17 de noviembre

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 09:25
Cristiano Ronaldo Júnior, convocado para la selección sub-17 de Portugal

Crece la expectativa por conocer si su padre, de 41 años, volverá a integrar la convocatoria de la selección absoluta tras su reciente conflicto con el técnico Jorge Jesus.

 Foto: X.

Lisboa, Portugal.- Cristiano Ronaldo Júnior, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, figura entre los convocados de la selección sub-17 de Portugal para los próximos partidos de clasificación para el Campeonato de Europa del año que viene, según ha anunciado este lunes la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

'Cristianinho', como se le conoce en Portugal, forma parte de la convocatoria de 23 jugadores para los partidos en casa contra Andorra (11 de noviembre), Bulgaria (14) y Serbia (17).

El primogénito de Cristiano tiene 16 años, juega de extremo y milita en las categorías inferiores del actual club de su padre, el Al Nassr saudí.

Champions League 2026: calendario, partidos y horarios de la cuarta jornada

Será la primera vez que juegue con la selección sub-17 de Portugal, tras sus exitosas etapas en la sub-15 -con la que marcó un doblete en la final de un torneo que ganó su equipo- y en la sub-16, donde se alzó con otras dos competiciones y anotó tres goles en nueve partidos.

Mientras Cristiano Júnior representará a la sub-17, Portugal queda pendiente de saber si Cristiano Ronaldo estará incluido en la próxima convocatoria de la absoluta, que se anunciará el próximo viernes.

Cristiano, de 41 años, abandonó repentinamente la última concentración por desacuerdos con el seleccionador, Jorge Jesus, y fue sancionado con 30 días de suspensión -ya cumplidos- y una multa de 255 euros.

Muere el delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras el golpe que sufrió contra el Andorra

Según avanzó el jugador en un comunicado, el motivo del desencuentro fue que Jesus lo había hecho calentar durante media hora y luego no sacarlo al campo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias