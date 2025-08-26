Convocatoria de Selección de Nicaragua para duelo ante Honduras por la eliminatoria

Managua, Nicaragua.- La Selección de Nicaragua confirmó los 24 convocados para los primeros dos partidos de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Marco Figueroa, director técnico "pinolero" llamó a ocho legionarios de cara a estos compromisos.

En el listado sobresalen los nombres como Miguel Rodríguez del SJK de Finlandia, Jason Pérez de Herediano, Jeyson Montes del RWD Molenbeek de Bélgica y Ariagner Smith de FK Panevėžys de Lituania.

Real Estelí, uno de los clubes más populares de Nicaragua, es el club que más aporta convocados con siete. Después le sigue Diriagén con cinco y Managua FC con tres futbolistas. Los "nicas" debutan ante Costa Rica el 5 de septiembre. El 9 del mismo mes visitan a Honduras en el Estadio Nacional.

CONVOCATORIA

PORTEROS: Miguel Rodríguez – SJK (Finlandia), Alexander López – Managua FC, Bryan Mayorga – UNAN Managua FC.

DEFENSAS: Jason Pérez – CS Herediano (Costa Rica), Harold Niño – Real Estelí FC, Oscar Acevedo – Real Estelí FC, Josué Quijano – Real Estelí FC, Junior Delgado – Real Estelí FC, Edgar Gómez – Humecit (Panamá), Jonathan Cano – Diriangén FC, Marvin Hernández – Diriangén FC, Santos Cáceres – Managua FC y Cristian Reyes – Municipal Liberia (Costa Rica).

MEDIOCAMPISTAS: Jaime Arteaga – Diriangén FC, Jonathan Moncada – Diriangén FC, Jason Coronel – Real Estelí FC, Juan Barrera – Managua FC, Matías Belli – Real Estelí FC, Jeyson Montes – RWD Molenbeek (Bélgica) y Ariagner Araúz – Sporting San José (Costa Rica).

DELANTEROS: Jaime Moreno – Barito Putera (Indonesia), Byron Bonilla – Real Estelí FC, Brayan Hernández – Real Estelí FC y Ariagner Smith – FK Panevėžys (Lituania).