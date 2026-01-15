Flick no quiere sorpresas: Convocados de Barcelona para partido de Copa del Rey ante Racing

Santander, España.- Tras conquistar el título de la Supercopa española, el Barcelona disputa este jueves los octavos de final de la Copa del Rey contra el Racing de Santanter, equipo que lidera la Segunda División.

El técnico Hansi Flick no quiere sorpresas, menos aún después de ver como el Real Madrid quedó eliminado sobre la hora frente al Albacete (3-2) en el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo blanco.

El Barça afronta este compromiso en el Campos de Sport de El Sardinerocon y llega con la moral por las nubes y en pleno estado de forma, pero advertidos de lo peligroso que puede ser la competición copera.

Para este encuentro, Flick tendrá las bajas de los lesionados Christensen, Gavi y de los canteranos Jofre Torrents (convocado con la selección española Sub-19 para un amistoso contra Italia) y Dro (con leves molestias) habituales en la dinámica del primer equipo.

Frenkie de Jong cumplirá hoy su partido de sanción después de ver la tarjeta roja por una falta sobre Mbappé en los últimos compases de la final de la Supercopa contra el Real Madrid.

Por contra, la gran novedad en la lista es el portugués Joao Cancelo, que ayer entrenó por primera vez con el grupo luego de confirmarse su regreso al club catalán en calidad de cedido hasta final de curso. Flick afirmó que podría tener minutos contra el Racing.