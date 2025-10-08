Consternación en el fútbol nacional: Fallece pequeño hijo del jugador hondureño Dixon Ramírez

San Pedro Sula, Honduras.- Este miércoles se reportó una lamentable noticia desde la ciudad de San Pedro Sula, tras confirmarse el fallecimiento de uno de los hijos del jugador del Real España y seleccionado nacional, Dixon Ramírez.

La trágica información fue difundida a través de redes sociales, acompañada de una imagen en la que se observa al futbolista hondureño profundamente afectado y recargado sobre el ataúd que contiene el cuerpo sin vida de su pequeño hijo, quien tenía apenas 37 días de nacido.

Hasta el momento, ni el jugador ni sus familiares han brindado declaraciones públicas sobre las causas que habrían provocado el fallecimiento del menor, por lo que se desconoce si se trató de un problema de salud o una complicación repentina.

Esta pérdida irreparable llega para Dixon Ramírez en uno de los momentos más difíciles de su carrera. Hace apenas unos días, el delantero tuvo que bajarse de la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras para los compromisos de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf ante Costa Rica y Haití.

El futbolista del Real España había presentado molestias en la rodilla, y tras ser evaluado por el cuerpo médico de la Bicolor, se confirmó que sufría inflamación en los ligamentos y meniscos, lo que le impidió mantenerse con el grupo dirigido por Reinaldo Rueda.

Su salida de la concentración generó preocupación y desató una ola de comentarios entre los aficionados de la Máquina y Selección Nacional, sin imaginar que días después recibiría un golpe aún más duro con el fallecimiento de su bebé.

En redes sociales, periodistas y aficionados al fútbol hondureño han expresado su solidaridad con la familia Ramírez, enviando mensajes de apoyo y solidaridad en este difícil momento.