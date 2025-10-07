¿Cuál es el precio de los boletos para el Mundial 2026 y cómo comprar?

¿Cuánto valdrán las entradas para el Mundial 2026 y cómo comprar? En redes sociales ha habido molestias y quejas por el alto precio que la FIFA ha establecido. Esto es lo que se sabe.
Aunque FIFA dio a conocer que las entradas irán desde los 60 dólares para la fase de grupos, estos sólo serán para la categoría 4, por lo que han filtrado el costo de las demás zonas, así como de la final que se disputará el domingo 19 de julio en New Jersey.
Para el público en general, además del Hospitality, se ofrecieron cuatro categorías: CAT1, CAT2, CAT3 y CAT4. La CAT1 es la más cara y la CAT4 la más económica.
Los boletos para la inauguración, que se realizará en el Estadio Azteca, van de 1,825 dólares en CAT1 hasta 370 dólares en CAT4. La CAT2 se vendió en 1,290 dólares y la CAT3 costó 745 dólares.
El primer partido de Estados Unidos, en la Copa del Mundo que se jugará en Los Ángeles, es el más costoso de la fase de grupos. En el SOFI Stadium, el CAT1 se cotizó en 2,735 dólares, el CAT2 en 1,940 dólares, el CAT3 en 1,120 dólares y el CAT4 en 560 dólares.
En Canadá, el primer partido programado en Toronto tiene precios de 1,745 dólares en CAT1, 1,240 en CAT2, 725 en CAT3 y 355 en CAT4.
El boleto más caro del Mundial será el de la final, que se jugará en Nueva York. En CAT1, cuesta 6,730 dólares; en CAT2, 4,210; en CAT3, 2,790; y en CAT4, 2,030 dólares.
La primera fase se abrió para tarjetahabientes VISA, uno de los principales patrocinadores de FIFA. Comenzó el primero de octubre y se espera una segunda venta el tres de octubre, para los aficionados que entraron al sorteo y recibieron un correo de confirmación. La segunda fase será entre el 27 y el 31 de octubre, con la misma mecánica: los aficionados deben registrarse en el portal de FIFA y, si resultan seleccionados, se les asignará un horario y fecha para comprar boletos.
La tercera fase del sorteo será después del cinco de diciembre, una vez realizado el sorteo de la Copa del Mundo 2026 en Washington. “En esta fase, los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos una vez que se conozcan la mayoría de los enfrentamientos de la fase de grupos”, publicó FIFA en su portal.
Si Honduras clasifica al Mundial, cada aficionado catracho podría llegar a pagar al menos 60 dólares por cada boletos si el sorteo envía a la Bicolor a jugar en Estados Unidos.