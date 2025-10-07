¿Cuál es el precio de los boletos para el Mundial 2026 y cómo comprar?

La primera fase se abrió para tarjetahabientes VISA, uno de los principales patrocinadores de FIFA. Comenzó el primero de octubre y se espera una segunda venta el tres de octubre, para los aficionados que entraron al sorteo y recibieron un correo de confirmación. La segunda fase será entre el 27 y el 31 de octubre, con la misma mecánica: los aficionados deben registrarse en el portal de FIFA y, si resultan seleccionados, se les asignará un horario y fecha para comprar boletos.