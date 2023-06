Concacaf confirma detalles para el sorteo de la Copa Centroamericana 2023

En cuanto al procedimiento del sorteo, este comenzará seleccionando una esfera del Bombo 1 y ubicando a este club en el Grupo A, posición A1. Este proceso se repetirá para todas las esferas del Bombo 1, ubicando a los clubes en orden secuencia en los Grupos B, C y D (posición 1).

Al final del sorteo, cada grupo contará con un club de cada Bombo y no más de dos clubes de la misma Asociación Miembro.

Semana 1:1-3 de agosto (1 vs 3 and 5 vs 2)

Semana 2: 8-10 de agosto (5 vs 1 and 2 vs 4)

Semana 3: 15-17 de agosto (4 vs 5 and 2 vs 3)

Semana 4: 22-24 de agosto (4 vs 1 and 3 vs 5)

Semana 5: 29-31 de agosto (1 vs 2 and 3 vs 4)

Al final de la fase de grupos, los dos mejores clubes de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria. Esta comenzará con los cuartos de final en la última semana de septiembre y terminará con una final de vuelta a principios de diciembre.

Cuartos de Final: 26-28 de setiembre (Partidos de ida) y 3-5 de octubre (Partidos de vuelta)

Semifinales y Repechaje: 24-26 de octubre (Partidos de ida) y 31 de octubre – 2 de noviembre (Partidos de vuelta)

Finales: 28-30 de noviembre (Partidos de ida) y 5-7 de diciembre (Partidos de vuelta).

Al final de la fase eliminatoria, los semifinalistas y los dos ganadores del repechaje (seis equipos en total) avanzarán a la renovada Liga de Campeones Concacaf ampliada a 27 clubes. Además, el campeón de la competición recibirá un pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf.