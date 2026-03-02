"Chuy" Pérez levanta la mano para la Selección de Honduras y cuenta cómo Marathón le cambió la vida

San Pedro Sula, Honduras.- Carlos ‘Chuy’ Pérez está demostrando que cambiarse a una de las camisas más importantes de la Liga Nacional no ha sido un tema que minimice su calidad su futbolística, de hecho, se está convirtiendo en pieza clave de este Marathón.
El futbolista de 25 años disfruta mucho más los partidos el Monstruo Verde porque desde pequeño se enamoró de sus colores y ahora que los defiende dentro de la cancha es una satisfacción muy grande para él y su familia.
En charla con EL HERALDO, Pérez se refirió a su estilo de juego que para muchos puede parecer que es una burla a sus rivales, pero “No es burla ni nada, así es mi fútbol. Soy muy intenso, tenga la pelota o no, siempre estoy buscando el espacio para ayudar al equipo y eso me hace sentir muy feliz”.
Por otra parte, el habilidoso extremo reveló que ha cambiado muchas situaciones de su vida que lo han hecho mejorar y se ilusiona con poder integrar la Selección Nacional en este nuevo proceso de la mano del español José Francisco Molina, “Me gustaría tener un llamado para demostrar de lo que estamos hechos”.
Declaraciones de "Chuy" Pérez
Se regresó al triunfo y en un clásico ante Olimpia. ¿Cómo lo vivió el grupo?
Muy feliz cada uno de nosotros por el trabajo que hicimos. Más que todo, agradecido con Dios por esto. Gracias a los profesores y a cada uno de mis compañeros por el esfuerzo que tuvimos en el partido.
¿Cómo te has sentido en estos meses con Marathón? Decían que te podía pesar el cambio de un equipo denominado chico a un grande.
Yo no le tomo mucha importancia a ese tipo de comentarios. Vengo aquí como el primer día, soy un obrero, vengo a trabajar, a dar el máximo y siempre un extra.
Te tocó aportar con asistencia, ¿lo planificaste así?
No, la verdad que no. Ya estando en el partido uno tiene que vivirlo y experimentar lo bonito que es, porque es una bonita experiencia, como lo he dicho siempre. Nunca me lo imaginaba, pero siempre estoy a disposición, ya sea marcando o dando una asistencia. Yo soy feliz con el equipo ganador.
Antes celebrabas los triunfos contra Olimpia, Real España y Motagua desde las graderías; ahora lo haces dentro del terreno de juego.
Fuera de lo deportivo, como aficionado, me siento muy feliz porque estoy haciendo bien las cosas y aportando mucho a una gran institución como Marathón. Estoy muy feliz de estar aquí y representarlo.
¿Veo que disfrutas eso de estar ‘bailando’ a los defensar rivales?
No es burla ni nada, así es mi fútbol. Soy muy intenso, tenga la pelota o no, siempre estoy buscando el espacio para ayudar al equipo y eso me hace sentir muy feliz.
¿Pero se siente bien dejar atrás jugadores?
Yo trato de aprender de cada futbolista, tomo lo mejor y voy mejorando, voy trabajando, porque sé que me falta mucho. Tengo que crecer y aprender, y de eso se trata. Voy a trabajar día a día para seguir mejorando.
¿Quién es el defensor que más te ha costado?
No he visto un defensa que diga “este me costó”. Todavía no me lo he topado, pero si en algún momento pasa, espero estar bien preparado.
Hay nuevo técnico en la Selección, se avecina un nuevo proceso rumbo al Mundial 2030. Estás siendo titular y en un equipo grande. ¿Te ilusiona ser parte de lo que viene?
La verdad que sí. Siempre platico con mi madre, que es la que me apoya en todo momento. Gracias a ella y a Dios soy lo que soy. Me gustaría tener un llamado para demostrar de lo que estamos hechos. Solo queda trabajar y esperar la oportunidad.
Ya se habla de nuevas generaciones y de recambio en la Selección Nacional. ¿Te ves en la próxima convocatoria para el amistoso contra Perú?
Siendo sincero, no me enfoco en eso. Como lo he dicho, esto no es de mirarse si estoy bien o mal. Trabajo día a día para seguir mejorando. El llamado llegará a su tiempo, al tiempo de Dios. Confío en que se dará porque trabajo bien y hago las cosas correctamente con mi equipo y mi gente.
¿Han cambiado muchas cosas en tu vida en el último tiempo?
Sí, han cambiado muchas cosas porque estoy en una gran institución como Marathón, y eso implica mucha responsabilidad. Algunos compañeros me dicen que me divierta, pero siempre con responsabilidad. Trato de tomar los buenos consejos y hasta de lo malo sacar algo positivo, porque eso importa mucho.
¿Qué es algo que has dejado de hacer y que te ha beneficiado?
Soy más responsable con las horas de llegada y en muchos detalles. Me entreno mejor, trabajo en el gimnasio, mi mamá me ayuda con la alimentación. Muchas cosas han cambiado y por eso siento que estoy terminando de explotar mi nivel.