Choloma derrota al Victoria con golazos de Marco Aceituno y Bryan Félix

Choloma, Honduras.- El CD Choloma con un golazo desde fuera del área se impuso ante el Victoria por la décima jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional.
El Victoria se vio afectado desde que salió expulsado su portero Michaell Perelló al minuto 18 cuando se bajó al delantero Brayan Castillo que se escapaba solo a portería.
El Choloma pudo ponerse a ganar desde el minuto 36 luego de que Marco Aceituno viera el espacio y soltara tremendo zurdazo para poner enventaja a los 'maquileros' en el Rubén Deras.
La segunda anotación para los locales llegó hasta en la segunda parte tras una gran escapada de Bryan Félix por banda derecha, se metió al centro y zurda la colocó en el ángulo, nada que hacer para Humberto Acevedo.
El equipo 'Jaibo' pese a tener un hombre menos casi todo el partido no bajó los brazo y buscó ese gol que lo metiera en el partido, se le dio hasta el minuto 90.
Luis Miguel Franco Zamora soltó zurdazo luego de que el balón cruzara todo el área tras un centro de la derecha y tras el pique, el mexicano soltó el bombazo.
Ahora el Choloma que es comandado por Jorge Ernesto Pineda llegó a siete puntos en la tabla, siempre queda en la décima posición, pero se aleja a cuatro del Victoria.
El próximo compromiso del Choloma será ante el Olancho FC como visitante, mientras que el Victoria le tocará recibir al Olimpia.
Ficha técnica
(2) - CD CHOLOMA - Jeison Truque; Milton Núñez, Jhonatan Córdova, Johnny Leverón, Julio Bernárdez; Yethson Chávez, Jordi Franco (Ariel Diaz 77'), Bryan Félix, Axel Alvarado; Marco Aceituno y Brayan Castillo.
DT: Jorge Ernesto Pineda
Goles: Marco Aceituno 36' y Bryan Félix 73'
Tarjetas amarillas: Ariel Diaz 90+2
Tarjetas rojas:
(0) VICTORIA - Michaell Perelló; Wisdom Quayé, Pablo Cacho, Fabricio Silva, Ángel Barrios; Allan Banegas (Luis Núñez 77'), Carlos Matute (Humberto Acevedo, 21'), Walter Martínez (Marcelo Espinal 46'), Samuel Card; Carlos Bernárdez (Avner Portillo 46') y Daniel Delgadillo.
DT: John Jairo López (COL)
Goles:
Tarjetas amarillas: Avner Portillo 78', Samuel Card 90'
Tarjetas rojas: Michaell Perelló 18'.
**
Estadio: Rubén Deras, Choloma.
Arbitro: Raúl Castro.