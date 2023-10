Samudio elige al mejor arquero de Concacaf y habla de su buen momento

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-César Samudio se ha convertido en el héroe del Marathón en los tres últimos triunfos de su equipo y le pone la mira al Olimpia. Dice que no desea un partido Panamá-Honduras por repechaje de la Nations League y elige al mejor arquero de la Concacaf. La afición del Marathón lo ha bautizado con el apodo de San Samudio, pero el arquero panameño dice que no es más que un jugador comprometido con la causa del equipo que es ser campeón de este torneo Apertura de la Liga de Fútbol Profesional. Sus atajadas han sido determinantes para que el Monstruo gane sus últimos tres partidos consecutivos ante Motagua, Real España y Victoria.

Contra Motagua fue la figura, ante el Real España iniciando el juego protagonizó una doble parada y en el último segundo evitó un gol cantado. En el juego ante el Victoria le sacó un penal a Diego Rodríguez en el último segundo. Con esos nueve puntos logrados, en partidos en los que el canalero ha aportado su clase, el equipo verdolaga se consolida como sub líder de la Liga y sueña con meterse directo a semifinales. Samudio, quien llegó al equipo por gestión del vicepresidente del club, Rolin Peña, no duda que si hay un equipo que puede pelearle el título al Olimpia es el Marathón.

Samudio, pasas por un gran momento, ¿cómo tomas el gesto de la afición de bautizarte como su San Samudio?

Yo lo único que hago en cada partido es encomendarme a Dios, mantener un carácter deportivo alto, estar atento, ordenar mis líneas para que me ataquen lo menos posible, mis compañeros ven mi lucha, me han dado el apoyo, se han contagiado de eso y los resultados se nos están dando como consecuencia. ¿Cómo calificas tus últimas actuaciones? Es como un sueño, siempre uno quiere tener actuaciones así en algún momento. Pero no miento, también se sufre mucho, si uno falla en el último momento el marcador también cambia. He estado acertado y concentrado, mis compañeros también me han respaldo y eso no tiene precio. Pienso que ir a Panamá en la fecha FIFA y haber entrenado a un alto nivel me ayudó, me inspiró mucho, pero no me refiero al trabajo de arquero porque Víctor Coello aquí es muy bueno y me entrena muy bien, igual Donaldo González en mi selección, me refiero más al entrenamiento con compañeros que juegan a alto nivel en Europa, participan en la Europa League, eso me da un plus y cuando regreso aquí se lo transmito a mis compañeros en el Marathón. Nos estamos mostrando como un equipo férreo.

Al principio de este torneo te pedí el top 3 de los mejores arqueros de Honduras y tú nombraste a Menjivar, Fonseca y Perelló, ¿hoy te incluirías tú? Ja ja ja...Te daré la misma repuesta, no me gusta autocalificarme, se lo dejo a ustedes. Siempre veo las repeticiones de los partidos y me ha sorprendido lo que ha hecho el portero Panchi Reyes de la Real Sociedad ha tenido buenas tapadas, también las grandes actuaciones de Jonathan Rougier con Motagua que es de admirar, creo que Edrick Menjívar mantiene su nivel, es muy seguro, le hacen pocos goles. Volvió también Buba López con el Real España, su trabajo es muy bueno pese a que a nivel de equipo las cosas no se les están dando. Hay una gran competencia de arqueros en este momento en la liga hondureña y no sé si los que saben me ubican a mí en algún lugar. ¿Puedes rememorizar esos partidos ante Real España y Victoria que fuiste figura?

La doble parada del Real España fue muy difícil porque el gol que nos iban hacer iba a ser histórico para ellos y catastrófico para nosotros porque apenas creo que iban 8 segundos del partido. Gracias a Dios estuve atento para resolver esa situación. Ya cuando en el rebote le queda al argentino Roca yo dije: le meto la cara o lo que sea para que la pelota no entre y se dio, de ahí partimos haciendo un buen juego. En ese mismo juego antes del final tuve otra gran atajada. Real España sacó su orgullo en ese partido, su afición lo apoyó al mil pero lo vencimos. Contra el Victoria atajé el penal en el último segundo, en la última jugada, que es como algo soñado para todo arquero. No terminé muy contento ese partido, hay dos juegos que tenemos superioridad numérica y no lo hemos reflejado. Sin embargo también no me acordaba que el equipo venía de jugar un partido fuerte entre semana ante el Real España y resentimos el cansancio. Valoro que pude ayudar con esa atajada.

En ese partido contra el Victoria te miramos haciéndole reclamos muy fuertes a tus compañeros, con mucho liderazgo... Sí, siempre le digo a mis compañeros que afuera de la cancha soy un amigo chévere, pero dentro de ella cambio mi personalidad, regaño bastante, grito si tengo que gritar, trato de mantener a mis compañeros que tengan esa hambre de triunfo. Yo les digo, si algún momento les expreso algo que no les gusta, adentro de la cancha somos hombres y ustedes pueden decirme lo que no les gusta o aceptar. Si tienen un encontronazo conmigo se quedará en la cancha, mi carácter es así, voy a defender mi pan y el de mis compañeros. ¿Te sientes un jugador determinante para que Marathón sea sublíder en este momento? Bueno, yo resalto a todo el equipo, todos hemos sido determinantes. Hace unas fechas éramos un equipo grande que nadie esperaba nada de nosotros, pero gracias a Dios hoy somos segundo gracias al esfuerzo también del cuerpo técnico y la directiva. ¿A qué atribuyes el repunte del equipo? A la unidad del plantel, al compromiso. La directiva ha hecho reuniones con nosotros, nos sentamos con ellos, con el cuerpo técnico, nos sinceramos que no estábamos respondiendo a la altura, encontramos el camino y seguimos en esa línea. ¿Cuál es la aspiración de Marathón en este momento? Desde que inició el torneo le apuntamos al primer lugar pero no podemos esconder que hay un rival como el Olimpia que lucha y se le están dando las cosas, prácticamente le resulta todo lo que hace, es un gran equipo. Nosotros tenemos la vía del segundo lugar para llegar a semifinales directo, entonces lucharemos por ello. En los anteriores torneos quedamos fuera contra Olimpia por posición en tabla tras empatar en la cancha. ¿Ganar tres partidos consecutivos ha cambiado el ambiente en el interior del equipo? Sí, claro, siempre la victoria te hace trabajar diferente, hay una semana de alegría y compromiso, todo es dulce cuando se gana, eso dicen que el triunfo aveces esconde muchas cosas . La derrota es incómoda, uno no quiere ni salir. Gracias a Dios hemos logrado tres victorias consecutivas, ufff, eso es inexplicable para un equipo, todo mundo trabaja con fe y se llena de más confianza. No eres el arquero menos goleado del torneo pero quizás has sido el más determinante. Sí, siempre trato de ser determinante, pero debo de reconocer que en este torneo me ha costado mucho mantener el marco en cero. Creo que solo tengo tres juegos sin gol, algo muy bajo si lo comparamos con mis anteriores temporadas, tanto aquí como en Panamá. Si me toca recibir un gol pero el equipo gana está bien aunque no esté yo en la lista del podio del marco en cero. Solo al primer lugar no pueden aspirar ya. No, Olimpia ya es campeón de las vueltas, ahora nosotros le apuntamos a ese segundo lugar que estará muy peleado, estamos varios equipos disputándolo, todos tenemos opciones, será un cierre de torneo muy difícil. Olimpia al estar clasificado busca otras cosas como ser campeón invicto, eso lo llevará a mantenerse a esa altura de no perder ritmo o estar ya clasificado lo puede hacer caer en relajación, pero creo más en que quieren hacer historia. ¿Crees que le ajustará al Olimpia para salir campeón invicto? Bueno, ha demostrado muchas cosas, que puede hacer esa hazaña, pero dependerá de los demás rivales si podemos impedir eso, en el fútbol no hay nada imposible, nosotros mientras tengamos la oportunidad le iremos a todo. Por eso queremos llegar a las rondas finales en un buen puesto. ¿El buen momento por el que pasa ha hecho que este Marathón sueñe más con el título? Sin duda, siempre, incluso cuando no se nos daban los resultados no dejamos de pensarlo, vamos por ese sueño de la copa que todo Marathón tiene. ¿Y tú qué opinas de este Olimpia invicto? Es un equipo serio, bien trabajado, lo demuestra jornada a jornada, tiene sus virtudes, se ve la mano de su técnico, ya tiempo se conocen, son muy contundentes en ataque y reciben pocos goles . ¿Olimpia está invicto porque los rivales son débiles o en realidad es muy superior? Yo no creo que no haya un equipo que le pueda ganar al Olimpia, eso no está en mi cabeza. Claro que cualquier equipo le puede ganar, nos queda a nosotros que cuando lo volvamos a enfrentar iremos por la victoria. Ningún equipo es invencible, pero simplemente ellos están trabajando muy bien y es muy merecido lo que han logrado. ¿Qué análisis haces se este torneo Apertura? Que hay un equipo como Olimpia que ha sido superior a todos pero que no es invencible, los otros clubes están dando la batalla por el segundo lugar. Nosotros también nos sentimos capaces de ir por la hazaña y cumplir el objetivo de regalarle el título al Marathón. ¿Con tus grandes exhibiciones no has tenido ofertas de otros países? En Sudamérica ha sonado mi nombre, pero ya ese tema no lo decido yo, es administrativo, aunque me siento bien en Marathón, aquí me han cumplido, me han tenido bien, solo quiero obtener una estrella en este lindo equipo. ¿Cuál es el delantero más temible de la liga en este momento? Todos son peligrosos, la pelea está dura por el liderato de goleo , pero hay atacantes de equipos grandes como Bengtson y Auzmendi siempre son peligrosos, cada vez que se juega contra ellos hay que tenerles mucho cuidado, en un momento del menos descuido pueden cambiar el marcador . Con lo que hemos visto del torneo, ¿quién es favorito para ganarlo? Siempre voy a lo mío, le voy al Marathón, esta no es una liga en la que el campeón se define por puntos, vienen llaves de semifinales y final, así que tenemos la oportunidad de ser campeón. ¿Por qué Marathón se relaja más jugando fuera de su estadio Yankel Rosenthal? Cuando las cosas no te salen algo no estás haciendo bien como equipo, veremos qué pasa contra el Real Sociedad, el próximo juego, queremos ganar para que terminen esos comentarios, cambiar eso que suena que no jugamos bien en nuestra casa, ese es nuestro fortín, el último lugar donde el equipo levantó su última copa. En ese estadio pienso que hemos jugado bien. Contra Olimpia perdimos pero fallamos situaciones claras de gol, pudimos haberlo ganado. Contra Olancho también caímos pero su figura fue el arquero y su defensa.7 ¿Qué equipo te ha sorprendido en este campeonato? El Génesis y el Real Sociedad de Tocoa. Génesis acaba de ascender, generalmente el que sube suma puntos para salvarse del descenso y Real Sociedad viene de pelear una final para no descender y ahora está luchando entre los que pelean por clasificar. ¿Quién es el mejor arquero de la Concacaf en este momento para ti? Para mí en este momento el mejor arquero de la Concacaf es Matt Turner de Estados Unidos, es titular en la liga inglesa, la mejor del mundo, con el Nottingham Forest. Keylor Navas es un gran arquero todos conocemos su capacidad y experiencia pero es suplente en su equipo, estando jugando se gana un puesto. Tampoco se puede desconocer la capacidad del mexicano Memo Ochoa, pero me quedo con Turner. ¿Qué piensas de los cruces de cuartos de final de la Nations League entre Panamá-Costa Rica y Honduras-México? Creo que Panamá se ha ganado el respeto y nos hemos enfrentado tantas veces a Costa Rica que el duelo se ha vuelto un clásico en el área. El que llegue mejor a ese partido sacará el resultado que tanto queremos y que da la clasificación a la Copa América y a la siguiente fase de la competencia, nos jugamos bastantes cosas. Del otro partido puedo decir que Honduras debe creérsela contra México, así como cuando Motagua eliminó al Pachuca. Repito, en el fútbol no hay imposibles. ¿No se descarta un partido Honduras-Panamá si los dos caen al repechaje? Ja ja ja, no se descarta pero no quisiera que se dé eso, deseo que las dos selecciones pasen la llave para evitar ese partido, ojalá a ese juego no llegue.

Regístrese para seguir disfrutando del mejor contenido periodístico