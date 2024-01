Casillas critica el The Best de Messi: “No hacen las cosas con justicia”

MADRID, ESPAÑA.- El premio The Best 2023 obtenido por Lionel Messi ha estado como el principal blanco de las críticas durante las últimas horas en el mundo del fútbol.

“Creas unos premios bonitos y te los estás cargando a base de no hacer las cosas con justicia. ‘The Smile’ más bien. En fin, ¡buenas noches!”, escribió Casillas en la plataforma.

El campeón del mundo con España en 2010 no se detuvo ahí y de paso explotó contra la conformación del 11 ideal de la FIFA en 2023.

“1-3-3-4. No es un número de lotería. No es el código de teléfono de un país. No es la clave de mi iPhone. ¡Es el nuevo sistema de juego de fútbol! Para el próximo 11 ideal mejor poner un 1-10”, dijo con ironía.