Lionel Messi gana el The Best 2023

LONDRES, INGLATERRA.- Lionel Messi logró su tercer triunfo en los premios The Best de la FIFA como mejor jugador del año 2023, después de haber se impuesto en 2019 y 2022.

Lionel Messi, quien milita para el Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos, no se hizo presente a la ceremonia de los premios The Best de la FIFA.