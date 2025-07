Presidente de Liga Nacional aclara situación del estadio de La Paz y su relación con la FFH

Sin embargo, han surgido algunos problemas de última hora, como el del Estadio de La Paz , que ha generado dudas, ya que aún no cumple con algunos requisitos establecidos por la Federación de Fútbol de Honduras .

A pocos días del inicio del torneo, ¿qué sensaciones tienen? ¿Está todo listo?

Estamos listos. Todos los equipos han cumplido los requisitos para participar en el torneo. Este viernes arrancamos, y estamos muy contentos. Esperamos contar con el apoyo de la afición para seguir fomentando un ambiente sano en los estadios, libre de violencia. Ojalá sigamos en esa línea para que cada vez más aficionados vuelvan a las gradas.

En las últimas horas se ha mencionado que el Estadio de La Paz aún no cumple con los requisitos. ¿Qué información manejan al respecto?

Efectivamente, hoy recibimos una notificación de la Federación indicando que el estadio fue inspeccionado y que aún no cumple con ciertos requisitos, aunque se trata de detalles menores. Me comuniqué con la directiva del Génesis y me informaron que ya están trabajando en ello, incluso desde antes, pues ya sabían lo que debían corregir. Están listos para que la Federación realice una nueva inspección lo más pronto posible y así puedan jugar en su estadio.

¿Debería hacerse esa inspección a más tardar mañana?

Ojalá pueda realizarse lo antes posible. Sin embargo, eso depende exclusivamente de la Federación. Nosotros ya hicimos la solicitud correspondiente, ya que se trata de un equipo afiliado que quiere jugar en su cancha. Esperamos una respuesta pronta.

¿Tienen alternativas confirmadas en caso de que no se habilite el estadio?

Sí, todos los equipos cuentan con estadios alternos. Por lo tanto, si no se habilita La Paz, Génesis podrá jugar en otra sede. Eso no detendrá el campeonato ni provocará una suspensión de partidos. Hasta ahora, no hay ningún riesgo en ese sentido. El torneo arrancará como está previsto este fin de semana.

Este nuevo formato ha generado opiniones divididas. ¿Cómo lo ve usted?

Siempre que hay un nuevo formato hay expectativa. Sabemos que no todos están de acuerdo. Incluso algunos periodistas deportivos nos lo han dicho abiertamente. Pero también es válido. Las críticas son bienvenidas. Si no hay críticas, no hay mejoras. Lo importante es que haya apertura para el análisis. Este formato busca innovar y ofrecer algo distinto al aficionado, a los medios y a los propios equipos.