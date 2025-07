De las canchas escolares a la NBA: El hondureño Orlando Varela cumple sueño histórico

¿Tú eres originario de Tegucigalpa?

Me imagino que creciste jugando fútbol o ¿de repente siempre tuviste esa pasión por el baloncesto?Sí, muy de pequeño, así muy rápido un par de años que jugué fútbol en la escuela, pero de manera, por términos como de escuela, nada profesional, nada de entrenamiento, pero todo inició en realidad en el colegio, en mi primer en primer curso de séptimo grado, yo ya estaba aprendiendo los principios básicos del baloncesto.

Y ahí fue donde en realidad que empecé a tomar esto ya un poquito más serio. En realidad, durante casi como 10 años, más o menos, jugué de manera profesional, jugué incluso en un par de selecciones nacionales, así como la Policía de Tránsito durante 2 o 3 años. Pero al mismo tiempo iniciaba mi carrera de arbitraje con torneo de menores. Llegó un punto en el que me tocó, fue como una bifurcación y me tocó elegir entre seguir jugando o apostarle al arbitraje y pues, un par de años después, aquí estoy.

¿Tuviste la oportunidad de jugar baloncesto colegial?

Seguramente participaste del torneo de los 10 mejoresSí jugué, pero yo soy graduado del Instituto Evangélico Virginia Sapp, así que pues no nos iba muy bien jajaja.

¿En qué posición jugabas?

Tuve dos momentos, porque en realidad en séptimo grado crecí bien rápido y entonces yo era de los más grandes, así que tuve que aprender a jugar de 5 o 4, pero después mi crecimiento se quedó ahí y entonces tuve que empezar a adquirir otras habilidades. Cuando fui creciendo para cuando llegué a la Policía Nacional, por ahí jugaba de armador o de ‘forward’ (delantero), pero en realidad me tocó aprender a jugar de todo un poco.

Entiendo de que a nivel federado participaste con el equipo Jaguares de Carlos Santos con Juan Carlos Morales, Johan Amador (Gomoso) con Edgar Gómez (Q. E. P. D.), con todos estos muchachos que tenían una tremenda calidad.

Casi no alcancé la etapa de ellos en realidad, porque cuando ya iban saliendo era cuando apenas iba entrando, pero sí jugué incluso 2 o 3 años en la Liga Mayor B con el equipo de Jaguares que fue dirigido por Carlos Santos ‘Nato’ e incluso en las selecciones nacionales donde estuve fue con Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (CODICADER) tuvimos por ahí una sub-15. Nato en realidad fue una de las personas que contribuyó un montón para mi formación como jugador.

En Honduras, vivir del baloncesto es casi imposible; ser jugador, árbitro o entrenador apenas permite cubrir ciertos gastos. Lo máximo que muchos logran, es que el deporte les pague los estudios. Sí, esta este punto también al arbitraje, creo que igual tampoco se puede vivir del arbitraje en Honduras Es muy, muy difícil en realidad porque no existe un baloncesto o una Liga de alta categoría como para poder lucrarse de esta forma y dedicarse por completo a esto. En realidad, que el arbitraje durante mucho tiempo para mí fue como un hobby, si pudiera decirlo así, porque mientras yo estaba estudiando en la universidad mi pregrado, al mismo tiempo arbitraba eventualmente.

Ya cuando me gradué, empecé a trabajar, pues los espacios los iba llenando cuando tenía un chance, sobre todo cuando empecé a trabajar y estudiaba el posgrado. También fue bien difícil poder equilibrarlo, pero más o menos de la pandemia para acá, como del 2021 hasta la actualidad, es que ya de manera personal lo empecé a tomar de mucho más serio, más profesional, sobre todo a nivel internacional en Honduras, si te soy sincero.

¿Cómo fue todo el proceso de jugador a árbitro siendo tan joven? ¿Dónde dijiste “hasta aquí, ya no voy a jugar más”?

Fue un momento de quiebre, en el 2012 se me presenta la oportunidad de poder optar a la licencia de FIBA y cuando me ofrecen esto, la obtengo en noviembre de ese año y ya en marzo de 2023 se me presenta mi primera oportunidad a nivel internacional. Entonces en ese momento tuve que empezar a tomar la decisión, porque ya no podía de alguna forma equilibrar ambas cosas.

Un parteaguas para mí fueron los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos (JUDUCA) que se desarrollaron en Honduras. Era parte de la preselección como jugador en aquel momento, pero al mismo tiempo mi carrera como árbitro estaba floreciendo, entonces fue un momento de quiebre para mí entender que puedo, no importa cómo, pero lo importante para mí era aportar al desarrollo del baloncesto y creo que como árbitro tengo más habilidades que las que pude haber tenido como jugador.

¿Qué tanto te benefició el haber estado como jugador?

Fue de mucha ayuda, sobre todo entender sistemas, sistemas de juegos que a veces cuando nosotros vemos equipos de alto nivel, si vemos las finales de la NBA, Euroliga, las ligas más relevantes de baloncesto en el mundo; todas son organizadas, todas juegan a algo, todas tienen un sistema o una variación de ese sistema, no es que van y simplemente hacen un pase y tiran y ahí murió, sino que entender todo eso, entender también las frustraciones a veces de los jugadores.

Entiendo de que físicamente la preparación era mucho más rigurosa para ti como árbitro que como jugador

En FIBA la exigencia física también se vuelve más grande, ahora hay que hacer, por ejemplo, para poder atender a un mundial hay que hacer 3 veces la prueba física: grabarla, enviarla, hay que usar un monitor cardíaco, ellos ven si la pasaste, pero cómo la pasaste. Si te estabas muriendo, estabas dejando la lengua de fuera, o qué pasó. Entonces tuve que cambiar estructuralmente. La dieta también me ayudó muchísimo en el proceso de recuperación.

Cuéntame un poco acerca de cuándo se da esa primera oportunidad

Fue más o menos en el 2021. Yo obtuve la licencia en el 2012, pero hasta el 2019-2020 todo se detiene. El baloncesto y el mundo se detiene por la pandemia hasta ese punto, pues si empezaba a tener un poquito de ritmo, pero el director general de la FIBA en las Américas, pues no me tomaba tanto en consideración. En el año 2021 ingresa un nuevo director que se llama Vander Lobosco y él ve algo, ve un potencial. Quiero agregarle una capa también de complejidad, que no se habla mucho en temas de arbitraje, ahora el inglés ya no es opcional, ahora se espera que lo sepan. Entonces ve ese potencial, ve esas habilidades también fuera de cancha, que el tema del inglés empieza a colocarte unos pasitos delante de la competencia.

¿Qué tanto te ha servido lo que has aprendido como psicólogo? ¿Desde el punto de vista arbitral, esa preparación académica universitaria, de qué manera te ha beneficiado?

Me ha ayudado un montón en el desarrollo de los juegos, sobre todo darme un poquito de calma. Porque he tenido eventos donde hay muchísima presión, muchas expectativas. Y debo destacar esto, porque, por ejemplo, nosotros no contábamos con ligas en Honduras competitivas, ligas que tenemos 10,000 espectadores en una arena con equipos de alto nivel, con jugadores extranjeros, jugadores difíciles de lidiar en realidad nuestras ligas son bien domésticas, son en realidad amateur.

Eso lo entendí desde el inicio, pero no quiere decir que me pusiera en desventaja. En realidad, me daba la oportunidad a mí de prepararme más. Previo a los juegos viendo más vídeos de los jugadores, sabiendo al equipo que yo iba a pitar, sabiendo cuáles son las tendencias, a qué juegan, cómo reaccionan en ciertos momentos y todo eso es lo que me permitió y esa es la preparación que me da calma a mí. Lo que realmente ha llamado la atención y ha sido noticia en Honduras, es tu participación en la NBA Summer League