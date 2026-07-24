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Se conoce baja de última hora del Olimpia; se marcha al extranjero

El Olimpia tiene otra baja a días de iniciar el torneo Apertura 2026, el jugador dejará el país

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 17:17
Se conoce baja de última hora del Olimpia; se marcha al extranjero

Olimpia se coronó campeón de Supercopa y ahora se conoce que tiene otra baja.

 Foto: Alex Pérez

Tegucigalpa, Honduras.- Bryan Sáenz puso fin a su etapa con Olimpia luego de confirmarse su salida del club para iniciar una nueva aventura en el extranjero. El delantero hondureño de 20 años dejó la institución merengue tras obtener la residencia de Estados Unidos, situación que le permitirá buscar un nuevo equipo para la próxima temporada en territorio estadounidense.

El atacante, considerado una de las principales promesas de la cantera olimpista, debutó con el primer equipo en 2025 luego de destacar como goleador en los torneos de reservas. Su rendimiento también lo llevó a integrar las diferentes selecciones menores de Honduras, con las que disputó Premundiales de Concacaf.

Se conoce baja de última hora del Olimpia; se marcha al extranjero

La ausencia de Sáenz en los entrenamientos y partidos amistosos de la pretemporada había generado múltiples interrogantes entre la afición. Sin embargo, ahora quedó claro que su salida obedecía al proceso migratorio que culminó con la obtención de su residencia en Estados Unidos, abriéndole las puertas para continuar su carrera en ese país.

Con la marcha de Bryan Sáenz, Olimpia suma otra baja de cara a la nueva temporada. El joven delantero se une a la lista de futbolistas que dejaron la institución, integrada por Jerry Bengtson, Carlos Sánchez, Elison Rivas, Agustín Mulet, José Mario Pinto, Facundo Queiroz, Santiago Ramírez, Jefferson Castillo y Josman Figueroa.

La salida de Sáenz marca el cierre de un ciclo en el club albo, donde pasó por las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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