Se conoce baja de última hora del Olimpia; se marcha al extranjero

Tegucigalpa, Honduras.- Bryan Sáenz puso fin a su etapa con Olimpia luego de confirmarse su salida del club para iniciar una nueva aventura en el extranjero. El delantero hondureño de 20 años dejó la institución merengue tras obtener la residencia de Estados Unidos, situación que le permitirá buscar un nuevo equipo para la próxima temporada en territorio estadounidense.

El atacante, considerado una de las principales promesas de la cantera olimpista, debutó con el primer equipo en 2025 luego de destacar como goleador en los torneos de reservas. Su rendimiento también lo llevó a integrar las diferentes selecciones menores de Honduras, con las que disputó Premundiales de Concacaf.