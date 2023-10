¿Blindado? Bayer Leverkusen se pronuncia ante interés del Real Madrid por Xabi Alonso

“Hay un acuerdo por el que extendió su contrato hace no tantas semanas. Y no lo hizo simplemente porque sí sino porque sabe que tiene un gran proyecto aquí. Tiene un muy buen equipo, un muy buen cuerpo técnico y un apoyo total en nuestro club. Eso es lo que nos motiva a él y a nosotros. Y creo que eso también se puede ver en los jugadores. Por eso amplió su contrato. Que habrá rumores, está bien, eso sucede. Pero si todos los rumores fueran ciertos...la mitad del once inicial no estaría hoy en el campo“, señaló Rolfes.

Bayer Leverkusen desea mantener a Xabi Alonso para 2024 y la reciente renovación con el equipo estaría evitando, de momento, su marcha al Real Madrid.

En Leverkusen están muy contentos con el trabajo de Alonso, quien ha hecho que las Aspirinas, a parte de desplegar un buen fútbol, sean los líderes de la Bundesliga, superando al poderoso Bayern Múnich.