Barcelona vs Athletic Bilbao: EN VIVO, hoy, canal, dónde ver la Supercopa de España

Yeda, Arabia Saudí.- El FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao se verán las caras en la primera semifinal de la Supercopa de España, que se disputa nuevamente en territorio saudí.

Mientras el conjunto azulgrana busca consolidar su dominio histórico como el club más laureado del certamen con 15 trofeos, el cuadro bilbaíno intentará apelar a su mística en eliminatorias para reeditar el título conseguido en 2021 frente al mismo rival.