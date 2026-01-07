  1. Inicio
Barcelona vs Athletic Bilbao: EN VIVO, hoy, canal, dónde ver la Supercopa de España

Arranca la Supercopa de España en Arabia con el Barcelona, vigente campeón, defendiendo la corona ante el Athletic

En el partido de liga, los culés golearon al Bilbao 4-0.

Yeda, Arabia Saudí.- El FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao se verán las caras en la primera semifinal de la Supercopa de España, que se disputa nuevamente en territorio saudí.

Mientras el conjunto azulgrana busca consolidar su dominio histórico como el club más laureado del certamen con 15 trofeos, el cuadro bilbaíno intentará apelar a su mística en eliminatorias para reeditar el título conseguido en 2021 frente al mismo rival.

Alineaciones disponibles

Barcelona

Athletic Bilbao

Datos del partido

Hora: 1:00 pm (hora de Honduras)

Estadio: Al Jawhara (Yeda, Arabia Saudí)

Transmite: Sky Sports (TV), Elheraldo.hn (minuto a minuto)

