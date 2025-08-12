Barcelona reporta alta en sus entrenos pero sufre con otro jugador: Flick está preocupado

Barcelona, España.- El mediapunta Dani Olmo ha sido la principal novedad del primer entreno semanal del equipo de Hansi Flick, en el que ha vuelto a ser baja el delantero polaco Robert Lewandowski, que tiene muy complicado estar disponible en el estreno en Son Moix ante el Mallorca este sábado. Olmo fue baja en el pasado trofeo Joan Gamper después de arrastrar molestias por una sobrecarga muscular. Tras unos días de entrenamiento al margen del grupo, este martes ya se ha integrado en el trabajo del equipo.

No así Lewandowski, que tampoco jugó el Gamper, debido a unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo y con un periodo de baja que no se ha anunciado por los servicios médicos del club catalán. Como ya ha ocurrido desde prácticamente en el inicio de la pretemporada, además de los disponibles del primer equipo, Flick ha contado con los jugadores del filial Toni y Guille Fernández, Jofre Torents, así como Pedro 'Dro' Fernández, que ya han tenido sus minutos en la gira asiática.