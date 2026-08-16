Barcelona no perdona al Basilea y lo golea en su penúltimo amistoso

Basel, Suiza.- El Barcelona goleó al Basilea (2-5) en el amistoso de preparación en el St. Jakob-Park, en el estreno goleador de dos de las caras nuevas del conjunto azulgrana para la próxima temporada: el alemán Karim Adeyemi, que abrió la cuenta visitante, y el belga Jesse Bisiwu, autor de un doblete. A la espera del ansiado delantero centro que parece que no llega en este mercado estival, Flick alineó de inicio a Raphinha como falso '9', con Adeyemi y Gordon, en sus primeros minutos oficiales de azulgrana, desequilibrando desde los extremos. La otra prueba destacable del encuentro fue la del lateral Xavi Espart como interior formando dupla en el centro del campo con Bernal, una posición que ya ocupó en el pasado Europeo sub-19 del que salió campeón con España. El canterano, que este domingo volvió a exhibir una madurez táctica impropia de su edad, está haciendo una pretemporada más que destacable, hasta el punto de que Flick ya no se plantea cederlo y piensa tenerlo todo el curso en dinámica de primer equipo.

En una primera parte irregular del cuadro catalán, pudo adelantarse el Basilea por mediación del hiperactivo Malouda, que lo probó en sendos remates que no encontraron la meta de Joan García. Pero fue Adeyemi quien se estrenó como goleador con el Barcelona como autor del 0-1 en el minuto 34, al definir dentro del área tras recibir una asistencia de Raphinha desde la banda izquierda. El Barcelona era claro dominador del encuentro, pero sufría en el repliegue y exhibía ciertas dudas atrás. Y eso lo aprovechó el joven Doucoure para empatar al filo del descanso, con un derechazo a quemarropa que hizo imposible la estirada de Joan García. Tras el descanso, Flick inició el rosario de cambios para dosificar minutos y probar a varios jugadores en distintas posiciones y Hamza aprovechó de nuevo su oportunidad al inicio de la reanudación al rematar al segundo palo, con puro instinto de '9', un centro desde la izquierda de Adeyemi, para marcar el 1-2. El egipcio, que ya hizo un doblete contra el Birmingham City, se está revelando como un recurso goleador realmente efectivo mientras el equipo no encuentra un nuevo delantero centro que pueda paliar el adiós de Lewandowski y Ferran Torres.