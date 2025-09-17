Hansi Flick confirma la baja de Lamine Yamal y palpita debut en Champions contra Newcastle

Barcelona, España.- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este miércoles, en la previa del primer partido de la Liga de Campeones frente al Newcastle, que el conjunto azulgrana tiene "un buen equipo" y diferentes alternativas para suplir la baja por lesión del delantero Lamine Yamal.

"Para mí es bueno hablar de los jugadores disponibles, y Lamine no estará mañana ni seguramente esté el domingo. Hay que esperar, pero tenemos un buen equipo, también en esa posición. Rashford vino para situaciones como esta, por si faltaba alguien arriba, y espero que pueda mostrar en Inglaterra el mismo nivel que el pasado domingo", ha declarado en referencia a la victoria ante el Valencia (6-0).

El técnico alemán se ha referido reiteradamente a la última actuación del equipo para ponerla como ejemplo de lo que espera de sus futbolistas este jueves en St. James' Park: "Estoy contento por cómo jugó el equipo. Defendimos como una unidad y todo el mundo quería la pelota. Esa confianza y dinamismo serán importantes mañana. Tendremos que usar los espacios que nos darán".