¡Cinco bajas! Convocatoria de Barcelona para juego ante Atlético de Madrid en Copa del Rey

En la convocatoria del equipo de Hansi Flick no están el centrocampista Pedro González 'Pedri' ni los atacantes Raphael Dias ' Raphinha ' y Marcus Rashford, que no han entrado por lesión.

Madrid, España.- El Barcelona ya descansa en Madrid, donde este jueves (2:00 PM) se medirá al Atlético en el Riyadh Air Metropolitano en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Pedri y Raphinha siguen recuperándose de sendas lesiones en el bíceps femoral derecho y el aductor derecho, respectivamente, y Rashford, con un golpe en la rodilla izquierda, tampoco ha entrado en la convocatoria copera por precaución.

La baja de estos tres jugadores se unen a las de larga duración del defensa Andreas Christensen y del centrocampista Pablo Paéz Gavira 'Gavi', aunque este último ya se encuentra en la recta final de su recuperación.

La expedición azulgrana debía viajar esta mañana a Madrid, pero decidió adelantar su vuelo al miércoles por la noche, para evitar el temporal de viento que ha puesto en alerta a gran parte del territorio catalán durante este jueves.

El técnico, Hansi Flick, ha convocado ha estos 22 jugadores para enfrentarse al Atlético de Madrid:

Porteros:

Joan García, Szczesny, Kochen

Defensores:

Balde, Cancelo, Araujo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, Kounde, Jofre Torrents

Mediocampistas:

Casadó, Bernal, De Jong, Fermín, Olmo, Tommy, Juan Hernández

Delanteros:

Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal y Roony (delanteros).