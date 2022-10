Auzmendi, el goleador de moda en Honduras: “A Messi lo respaldo más que a mi familia”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Su padre decidió hacerlo delantero sin darse cuenta que a punta de goles flecharía los corazones olanchanos y que se robaría las miradas en el fútbol hondureño.

“Mi papá (Claudio) fue mi técnico en las inferiores en el pueblo y me dijo: ‘Vos tenés que jugar de ‘9’ porque te gusta hacer goles’”, confiesa Agustín Auzmendi, el hombre que trae a sus pies al departamento más grande de Honduras.

Hincha de River, pero tiene de ídolo a una leyenda xeneize como Riquelme. Tan particular en su historia como efectiva es su definición frente al marco.

Su promedio de más de un gol por partido en el Olancho FC, incluido el hat trick ante la Real Sociedad y el reciente doblete a Motagua, retrata a un depredador que cayó muy parado en suelo catracho.

“Estamos ilusionados y tenemos ganas de clasificar a la liguilla”, dispara con cautela en medio de un mano a mano y mientras mira en la televisión el duelo entre Gimnasia y Boca. Claro, sus raíces las lleva en la cepa.

“Los asados no pueden faltar, los hacemos en la casa de Mati (Quintero) y Santi (Molina) porque ahí está la parrilla ja, ja, ja”...

Agustín, gracias por atender a Zona.

¿Qué tal fue la infancia en Argentina?

Yo soy de una provincia de Buenos Aires, Adolfo González Chaves. Me crié allí, hice mis inferiores en el Club Deportivo Independencia del pueblo. A los 16 años me fui para Acassuso (tercera de Argentina), allí me hice profesional y firmé mi primer contrato. Luego terminé en Jaguares de Córdoba de Colombia, donde arranqué bien con asistencias, pero después cambiamos de técnico y no me tocó jugar porque el entrenador trajo un nuevo delantero. Me llamó Samuel García (presidente de Olancho FC) y pudimos resolver todo rápido.

Supongo que fue una niñez pegada a la pelota, ¿o no?

Desde los tres años, según me cuentan mis padres, ya estaba en la escuelita de fútbol. Jugaba con chicos de cinco o seis años, por ahí me ponían poco porque era muy chiquito. Pero siempre pegado a la pelota en el barrio y en la plaza. Me acuerdo de momentos jugando fútbol hasta que oscurecía y mamá se enojaba porque no entrábamos a casa y teníamos que hacer los deberes del colegio o teníamos que comer. Se enojaba y al siguiente día no nos dejaba salir, pero nos escapábamos. Esperábamos el sábado a las 8:00 de la mañana para agarrar la pelota e irnos al parque hasta las 8:00 de la noche.

¿Y siempre jugó como delantero?

Empecé como volante central, jugaba de ‘5’, después me subieron un poquito más y comencé a jugar de enganche. Ya después terminé jugando de ‘9’. Mi papá me puso allí y ya no me moví de la posición. Si toca meter, meto; si toca jugar, juego, y también si tengo que hacer goles, hago goles.

A ver, ¿aficionado de qué equipo?

Sabés que mi abuelo paterno es hincha de San Lorenzo. Después, toda la familia (mamá, papá y hermanos) es hincha de Boca, pero yo soy hincha de River ja, ja, ja. De chiquito era de Boca, pero mi primo y mi tío me hicieron de River.

¿A quién tenía de ídolo cuando usted era niño?

Mirá, mi ídolo era uno que jugaba en el pueblo (Carlos Tavernini) y después profesionalmente siempre me gustó mucho Riquelme.

Aunque yo soy aficionado de River y lo tuve que sufrir, pero siempre me gustó muchísimo Riquelme. Ahora tengo devoción por Messi, lo banco (respaldo) más que a mi familia.

¿Su papá pasa pendiente de usted?

Mi papá, mi mamá y toda la gente del pueblo me da muchísimo apoyo. Están todos pendientes. No hay día que no hable con mi familia.

¿Y cómo es que llega a Olancho?

El presidente se contactó con mi agente. Él vio mi material, le gustó y nos pusimos de acuerdo muy rápido porque yo tenía muchas ganas de salir de Colombia, porque no estaba jugando mucho. Samuel me dijo que el equipo jugaba bien, que querían que viniera a hacer goles y por suerte salió todo bien.

Cuando le dijeron Honduras, ¿qué fue lo primero que investigó?

Lo primero que se me vino a la mente fue Troglio ja, ja, ja, porque había visto muchas noticias de él, que le había ido muy bien acá y allí empecé a investigar sobre la ciudad y el equipo. Uno cuando no juega, tiene ganas de salir y la verdad es que hice muy bien en venir a Olancho. No sabía nada del fútbol hondureño.

¿Ya sabía que venía a un recién ascendido, pero curtido de jugadores de experiencia?

Cuando me llamó Samuel, me comentó que era un equipo recién ascendido, pero que ellos no querían pensar en la tabla de abajo, sino en tratar de sumar puntos para alejarse del descenso y clasificar a liguilla. Me dijo que habían jugadores muy importantes, que habían jugado en equipos grandes y que habían sido campeones (en otros equipos). Eso también hizo que tomara la decisión de venir.

Ya había metido un hat trick en su carrera y en Acassuso jugó muchas temporadas, ¿pero es este su mejor momento?

Sí, creo que es mi mejor momento, pero también se debe a mis compañeros, al club y a toda la gente que rodea al equipo. Cuando uno está cómodo, es más fácil hacer su trabajo. La afición es increíble, me saco fotos con ellos. Con alguna palabra o lo que sea, me demuestran demasiado cariño y eso para uno es muy lindo.

¿Qué es lo que más le ha gustado de Olancho?

La gente. Es muy solidaria, me parece muy buena, es muy comprometida con el fútbol, muy pasional, es lo que más me ha gustado.

Supongo que cuando debutó con gol ante UPNFM le hizo pensar que le iría bien...

Sí, ya cuando se debuta con gol y marca tanto en el segundo como en el tercer juego, uno ya empieza a pensar que van a venir cosas buenas. Desde el primer día, los compañeros, directivos y miembros del cuerpo técnico me recibieron de maravilla. Y la gente del departamento me recibió de diez.

¿Para qué está este Olancho?

Este equipo está para sumar la mayor cantidad de puntos posibles en estas fechas que quedan y después en la liguilla es uno contra uno y esperamos que este equipo se haga fuerte para pelearle de igual a igual a cualquiera.

¿Se vale soñar con el título o es iluso pensar eso?

Yo creo que eso es ir demasiado lejos, obviamente estamos ilusionados porque vemos el nivel del equipo, pero vamos a ir partido a partido y pensando en los objetivos.

¿Hay una cifra de goles en mente?

No tengo una cifra puesta en la cabeza, sino que sobre todo pienso en lo grupal. Si en lo colectivo nos va bien, a mí también me irá bien. Si podemos sumar puntos, yo voy a poder sumar goles.

¿Qué significó ganarle al equipo de Troglio y en el Nacional?

La verdad que representó muchísimo, fue una cuota de confianza importantísima para el grupo. Ir a ganarle a Olimpia al Nacional fue increíble, por los jugadores y el técnico que tiene y la historia que llevaba Olimpia en ese estadio. Saludé a Pedro antes y después del partido; es un técnico súper reconocido en Argentina, fue un orgullo para mí.

¿Qué compañero lo ha sorprendido por la calidad que tiene?

A mí el que me encanta es Mario Martínez, es un jugador que tiene una calidad increíble y es un crack. Para nosotros los delanteros es fundamental que Mario esté bien y poder entendernos bien porque la pone donde quiere.

¿Qué les dicen los experimentados como Elvir, Mario y Mayorquín?

Ellos son fundamentales. Conocen muchísimo el fútbol de Honduras, conocen a todos los jugadores. Más allá de la táctica del profe, ellos te pueden decir: ‘Fijate que este te va a salir para la zurda o este le cuesta más esto o el otro es más fuerte en esto’.

Gracias, Agustín. Ah... no se puede despedir sin revelar sus sueños en el fútbol...

Me encantaría jugar en la primera división de Argentina y, a corto plazo, me gustaría conseguir algo con este club, que me ha dado la confianza. Me gustaría retribuirle algo de lo que me ha dado.