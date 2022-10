El Arsenal vuelve a ser líder ante un Liverpool que sigue en crisis

LONDRES, REINO UNIDO.- El Arsenal recuperó el liderato de la Premier League este domingo, luego de vencer 3-2 al Liverpool en un disputado y bronco encuentro en el Emirates Stadium, durante la 10ª jornada.

El brasileño Gabriel Martinelli y Bukayo Saka (45+5, 76 de penal) anularon los esfuerzos de Darwin Núñez (34) y de Roberto Firmino (53) por mantener a los Reds en el partido.

”Necesitamos ir partido a partido, intentando ganar todos, esa tiene que ser nuestra mentalidad”, valoró Martinelli tras el encuentro.

El resultado devuelve el liderato al conjunto londinense, que había recuperado el Manchester City el sábado al golear al Southampton (4-0).



“Creo que merecimos la victoria y necesitamos seguir avanzando porque la temporada es larga”, analizó Mikel Arteta, entrenador del Arsenal.

“Queremos conseguir grandes cosas esta temporada”.Los Citizens serán el próximo rival en Premier League del Liverpool en una semana, con los Reds necesitados urgentemente de una victoria que les reenganche a la pelea por el ‘Top 4’ después de un mal arranque de campeonato.

”Ví a un equipo con la actitud correcta y que plantó cara”, valoró el técnico de los Reds Jurgen Klopp.

“Algunas cosas fueron en nuestras contra pero no somos ciegos, vemos que podíamos haberlo hecho mejor. Para mí era empate pero no obtuvimos nada”.



Mal inicio del Liverpool otra vez

Tampoco empezó bien el encuentro para los hombres de Klopp, cuando una acción horriblemente defendida en el área permitió a Martinelli abrir el marcador, cuando el cronómetro no marcaba ni un minuto.

El Liverpool reaccionó acosando la portería de Aron Ramsdale, que sufrió ligeras molestias pero que pudo continuar. Un centro desde dentro del área de Diogo Jota (15) impactó en la mano de Gabriel Magalhães pero ninguna acción fue señalada.

El colombiano Luis Díaz logró cruzar un pase al corazón del área que Núñez remató de primeras, dejando a Ramsdale sin opción de evitar el gol del empate.

Díaz, con dolor en la rodilla después de una acción con Thomas Partey, tuvo que ser sustituido por Firmino (38) poco después del gol.

El Liverpool se fue a buscar el segundo antes del descanso... que sin embargo acabó encajando en su portería, por una gran acción de Martinelli perfectamente aprovechada por Saka.

En la segunda parte, Firmino puso las tablas suficientemente pronto como para que el Liverpool pudiera pensar de nuevo en la victoria, pero el Arsenal, más consistente y organizado, presionó a los Reds y sacó un penal de Thiago

Alcántara en una larga acción en el área en el que el español derribó a Gabriel Jesús. Saka convirtió desde los once metros.

El propio Jesús desató la alarma al ser atendido minutos antes sobre el terreno de juego después de un golpe en la cara involuntario del griego Kostas Tsimikas (61). El brasileño pudo continuar.

700 goles en club de Ronaldo

En el otro gran duelo del domingo, el Manchester United se impuso en casa del Everton por 2-1, en un partido en el que el Cristiano Ronaldo anotó su tanto 700 a nivel de clubes.

Alex Iwobi (5) adelantó a los locales pero Antony (15) devolvió pronto las tablas al marcador para los Red Devils. Ante la lesión de Anthony Martial (29), Ronaldo saltó al terreno de juego.

Apenas 14 minutos después, batió a Jordan Pickford (44) aprovechando un buen pase al interior de Casemiro y logrando su primera diana de la temporada, en la que ha quedado relegado a un rol secundario bajo las órdenes de Erik Ten Hag.

En Londres el West Ham venció al Fulham (3-1) logrando encadenar dos victorias en el campeonato por primera vez en la temporada.

En el otro partido disputado el domingo, el Crystal Palace tuvo que remontar para imponerse contra el Leeds (2-1).