Argentina derrota a Mauritania en amistoso en La Bombonera previo al Mundial 2026

Buenos Aires, Argentina.- En el estadio La Bombonera, la selección de Argentina de Lionel Scaloni derrotó Mauritania en un juego inédito por 2-1 con tantos de Enzo Fernández a los 17 minutos y un tiro libre de Nico Paz al 32.

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, decidió enviar a Lionel Messi, Franco Mastantuono y Rodrigo De Paul desde el inicio de la segunda parte del encuentro.

Los visitantes descontaron en el tiempo de descuento por medio de Jordan Lefort y situación que incomodo a los campeones del mundo en su primero de dos juegos amistosos. El martes enfrentan a Zambia.