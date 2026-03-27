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Argentina derrota a Mauritania en amistoso en La Bombonera previo al Mundial 2026

Con goles de Enzo Fernández y Nico Paz la selección de Argentina derrotó a Mauritania en partido de cara al Mundial 2026

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 18:52
Argentina derrota a Mauritania en amistoso en La Bombonera previo al Mundial 2026

Argentina ahora se medirá ante Zambia en un amistoso previo al Mundial United 2026.

 Foto: EFE

Buenos Aires, Argentina.- En el estadio La Bombonera, la selección de Argentina de Lionel Scaloni derrotó Mauritania en un juego inédito por 2-1 con tantos de Enzo Fernández a los 17 minutos y un tiro libre de Nico Paz al 32.

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, decidió enviar a Lionel Messi, Franco Mastantuono y Rodrigo De Paul desde el inicio de la segunda parte del encuentro.

Los visitantes descontaron en el tiempo de descuento por medio de Jordan Lefort y situación que incomodo a los campeones del mundo en su primero de dos juegos amistosos. El martes enfrentan a Zambia.

Alineaciones

Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Marcos Senesi, Huevo Acuña; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico Paz, Nico González; Julián Álvarez y Thiago Almada.

Mauritania: Diop; Keita, Ba, Lefort, Abeid; Magassa, Ngom, Lekoueiry, Koita; Diallo y Gassama.

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Redacción web
Agencia EFE

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