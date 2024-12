Andy Najar podría salir del Olimpia y confirma ofertas en el extranjero

3

“Era mi último partido, veremos qué pasa más adelante, me han comunicado de que quieren que siga, en los próximos días veré la propuesta que me hacen”, afirmó el lateral derecho.

4

Tiene claro que su prioridad seguirá siendo el León y no le teme al reto de volver a ser campeón en la Liga Nacional de Honduras, como lo logró hace seis meses.

5

“Desde pequeño dije que quería estar en Olimpia, me gustan los retos, no solo porque se perdió es que voy a salir corriendo. Me siento de este club, como que salí desde abajo, ahora a esperar lo que la directiva decida”, destacó..

6

Andy Nájar no ocultó que duele perder una gran final frente a Motagua y además lamentó que se les escapara la opción de ser pentacampeones.