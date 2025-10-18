Con sorpresa y novedad: Estas son las alineaciones del Barcelona vs Girona

Barcelona, España.- Hansi Flick, entrenador del Barcelona, pondrá de inicio ante el Girona a Lamine Yamal y ha sorprendido con la alineación del joven Toni Fernández, mientras que la principal novedad del equipo de Míchel Sánchez es la entrada de Joel Roca.

El once del Barça registra la vuelta de Lamine Yamal, una vez superados los problemas en el pubis, pero la gran sorpresa es la alineación de Toni Fernández, un recurso ante las siete bajas de peso que tienen los azulgranas.

Queda por determinar quién jugará en el doble pivote junto con Casadó, ya que de inicio están Pedri y Frenkie de Jong.

Por parte del Girona, la principal novedad es la entrada en la once de Joel Roca, que ya ha regresado tras su reciente participación en el Mundial sub 20.