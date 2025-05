Elis sobre regreso a la 'H': "No he hablado con Rueda, yo estoy enfocado en Olimpia"

La Panterita es claro al asegurar que para mejorar tendrá que tener más participación, pero que eso se lo tendrá que ganar en cada entrenamiento. Solo se limita a hablar de su presente con Olimpia y se rehúsa a opinar sobre una vuelta a la Selección de Honduras al dejar entrever que no está apto, por el nivel competitivo, de volver. No por ahora, pero es su ilusión.

Cómo te sentís después de tu primera titularidad : "Muy bien, la verdad que gracias a Dios me he ido sintiendo cada día mejor. Ya estamos por terminar el torneo y quiero cerrar de la mejor forma, quiero cerrar fuerte. Como dijo, tuve la oportunidad de jugar el último partido de titular y ahora tratar de cerrar de lo mejor estos partidos que faltan y buscar el campeonato".

Quiere jugar otra final: "Hay que ir partido a partido, ahora tenemos la semifinal, estamos pensando en buscar ganar y pasar a la final. Creo que se tiene que ir partido a partido sin estar pensando en el campeonato si todavía no empezamos la semifinal. Así que todo el equipo está concentrado, está enfocado en ir a San Pedro Sula y buscar un buen resultado y luego tratar de cerrar en casa. Y esa es la mentalidad de todo el equipo".

¿Piensa en Copa Oro?: "No, ahorita estoy pensando en el partido de mañana. La verdad es que no puedo estar pensando en la selección si tenemos partidos con el equipo que son demasiado importantes y tratar de cerrar el torneo. Todavía no he hablado con el profe, pero como digo, yo estoy enfocado en el equipo, estamos cerrando el torneo y ese tiene que ser el enfoque en este momento".

Opina de las semifinales: "Claro que los cuatro que clasificamos es porque hemos tenido un muy buen campeonato y Motagua como Victoria cerraron muy bien su fase y claro que están los mejores cuatro equipos del torneo, ahora tenemos que buscar nosotros cerrar bien para tratar de pasar a la final y luego esperar quién pasa a la otra fase, a la otra llave.

¿Cómo te sientes futbolísticamente?: "Primero disfrutando cada día, en cada entrenamiento, en cada partido que me ha tocado entrar al campo lo he disfrutado al máximo y trabajando, trabajando fuerte. No puedo decirte qué quiero para el futuro porque solo Dios lo sabe. Tratamos de cerrar este torneo de la mejor forma, mañana tenemos un partido y solo en eso estoy pensando, no estoy pensando en el futuro y estamos aquí en el club y es buscar eso, primero el pase a la final y luego ya buscar el campeonato".

¿Qué tanto ha cambiado la Liga Nacional desde la última vez que había estado?: "Hay muy buenos equipos, muy buenos jugadores, hay muchos jugadores jóvenes ahora en el torneo. Un torneo donde se ha mejorado mucho la infraestructura, podemos decirlo por el tema de las canchas, que en algunos lugares ha mejorado y creo que de eso se trata, seguir creciendo como liga, como todos los equipos, tratar de ser cada día más profesionales, los jugadores igualmente y tratar de seguir creciendo.

Sabemos que de eso se trata día a día, que la liga va haciendo mejor y sobre el tema de los dos equipos, pues creo que sería muy bien si se agregan dos equipos a la liga siempre y cuando los equipos que vengan a primera sean muy profesionales y con la infraestructura adecuada para estar en Primera División".

La evaluación de su carrera como jugador: "Me he sentido muy bien, claro que al inicio iba tomando confianza poco a poco, en cada entrenamiento, en cada partido de igual forma, sabía que físicamente no iba a ser fácil ponerme bien porque estuve un año prácticamente sin jugar y sabía que eso iba a ser lo más complicado, pero hoy gracias a Dios ya me siento muy bien, siento que prácticamente estoy volviendo a mi nivel que lo tuve antes y ahora tengo que seguir de la misma forma, trabajando, tratando de mejorar cada día y demostrarnos, sé que necesito minutos para poder tomar la mejor forma física o volver al nivel, necesito minutos y para eso estamos trabajando y entrenando fuerte para tratar de ganarse una oportunidad en cada partido y ser parte y luego demostrar de lo que estamos hechos".