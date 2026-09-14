Alajuelense en llamas: Despide a su técnico previo a vuelta ante Marathón en Copa Centroamericana

Alajuela, Costa Rica.- ¡Arde Alajuelense! El equipo costarricense anunció a las 11:00 p.m de ayer (domingo) el despido oficial del técnico español Ismael Rescalvo, horas después de la derrota 3-1 sufrida contra Cartaginés en el estadio José Rafael “Fello” Meza. La directiva manuda empezó a buscar un nuevo técnico después del empate 2-2 conseguido en Honduras ante Marathón. Sin embargo, la derrota contra Cartaginés terminó por precipitar los acontecimientos.

“Liga Deportiva Alajuelense informa que el señor Ismael Rescalvo no continuará en el cargo de director técnico del primer equipo masculino”, comunicó el club. Del mismo modo, Alajuelense confirmó que su hermano y asistente técnico, Juan Rescalvo, también deja la institución. Lo mismo ocurre con el preparador físico Robert Tejero. “Asimismo, Juan Rescalvo, asistente técnico, y Robert Tejero, preparador físico, dejarán sus respectivos cargos dentro del cuerpo técnico”, indicó la Liga. El club agradeció al ahora exentrenador y a sus colaboradores “por el profesionalismo y la dedicación mostrados durante los meses en que estuvieron al frente del equipo”.

Malos resultados

Los resultados terminaron haciendo insostenible la continuidad del proyecto. Alajuelense acumuló en sus últimos siete compromisos una derrota 0-1 ante Firpo, otra 0-1 frente a San Carlos, victoria 3-1 contra Plaza Amador, empate 1-1 con Pérez Zeledón, derrota 0-2 en el clásico contra Saprissa, empate 2-2 ante Marathón y el 1-3 frente a Cartaginés. El balance fue de una victoria, dos empates y cuatro derrotas.

Nuevo técnico

El especialista en fichajes en Costa Rica, Kevin Jiménez, informó que la leyenda Bryan Ruíz o el ex Real España, Javier "Sheriff" Delgado, son opciones para ser el DT Interino de Alajuelense, no se descarta incluso una dupla. Y se espera que hoy a primera hora se tenga la decisión final. Es importante mencionar que este jueves, a las 6:30 p. m., Alajuelense recibirá a Marathón en el estadio Alejandro Morera Soto por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. La serie está empatada 2-2.

Comunicado de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense informa que el señor Ismael Rescalvo no continuará en el cargo de director técnico del primer equipo masculino.