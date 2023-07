Agustín Auzmendi revela cuáles son las diferencias de jugar en Olancho FC y Motagua

“Aquí en el Motagua hay otras exigencias, aquí es ganar, ganar y ganar y vamos en ese camino. Hemos trabajado bien y se han jugado buenos partidos, quizá los resultados no nos han acompañado, pero vamos por buen camino”, comenzó diciendo y explicando una de las diferencias que existen entre su antiguo club y el ‘Ciclón Azul’.

Reiteró que la dinámica del equipo emplumado es “ganar, ganar, ganar, estamos trabajando para eso, la adaptación ha sido fácil, los compañeros y el cuerpo técnico me ha recibido de buena forma y me han integrado muy rápido, la directiva me trató bien y estoy feliz de estar acá”.

Algo que le gusta mucho al ‘Pistolero’ Auzmendi es el trato que recibe, no solo del fanático motagüense, sino del hondureño en general. Lo resaltó en esta gira que realizan por Estados Unidos.