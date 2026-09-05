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Agustín Auzmendi anda intratable y vuelve a marcar con Gimnasia y Esgrima

El atacante Agustín Auzmendi llegó a cinco goles con la camisa del Gimnasia y Esgrima La Plata y otro en un amistoso contra el Zenit de Rusia

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 15:11
Agustín Auzmendi anda intratable y vuelve a marcar con Gimnasia y Esgrima

Agustín Auzmendi ayudó a su equipo en el triunfo ante Tigre.

 Foto: Cortesía Gimnasia

Buenos Aires, Argentina.- Agustín Auzmendi volvió a aparecer como protagonista con Gimnasia y Esgrima La Plata. El delantero argentino convirtió este sábado ante Tigre, por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina, para darle ventaja al conjunto platense desde el punto penal.

El exatacante del Olancho FC y Motagua no dudó en asumir la responsabilidad desde los doce pasos. Auzmendi ejecutó el lanzamiento con seguridad y colocó la pelota al costado izquierdo del larguero, dejando sin opciones al arquero.

Este tanto representa su tercer gol en el Torneo Clausura con la camiseta de Gimnasia. El atacante ya había celebrado frente a Aldosivi, en la tercera jornada, y posteriormente volvió a marcar ante Gimnasia de Mendoza, por lo que atraviesa un buen momento goleador en el fútbol argentino.

Agustín Auzmendi define su futuro en Argentina luego de contundente oferta

Auzmendi se ha convertido nuevamente en una de las principales referencias ofensivas del conjunto dirigido por Ariel Pereyra. De hecho, fue titular en el compromiso ante Tigre y formó parte de los convocados para un partido que enfrentó a dos equipos que llegaban con 12 puntos en la Zona B.

Pero mientras su rendimiento crece en Argentina, el nombre de Auzmendi también vuelve a tomar fuerza en Honduras. El atacante continúa avanzando con los trámites para obtener la nacionalidad hondureña y mantiene vigente su deseo de poder representar a la Selección de Honduras. El propio futbolista confirmó que el proceso de nacionalización estaba en marcha y que su sueño de jugar con la Bicolor seguía latente.

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Con este nuevo gol, Auzmendi sigue metiendo presión desde Argentina y alimentando la ilusión de una posible convocatoria con Honduras. El delantero, que dejó huella durante su paso por Motagua y Olancho FC, busca consolidarse en Gimnasia y, al mismo tiempo, completar el proceso que podría abrirle las puertas para vestir la camiseta de la Bicolor.

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Redacción web
Mario Figueroa

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