Águila vs Olimpia EN VIVO: Hora, canal dónde verlo En Directo por Copa Centroamericana

El Olimpia quiere seguir con su buena racha en la Copa Centroamericana y asegurar su boleto a la siguiente fase, pero primero tiene que pasar por el Águila

  • 18 de agosto de 2025 a las 17:28
Águila vs Olimpia EN VIVO: Hora, canal dónde verlo En Directo por Copa Centroamericana

Olimpia no le fue bien la última vez que visitó al Águila por la Copa Centroamericana.

 Foto: Cortesía

San Miguel, El Salvador.- Se viene el tercer compromiso por la Copa Centroamericana de Concacaf para el Olimpia que comanda Eduardo Espinel y su rival de turno es el Águila.

Los 'Melenudos' viajaron a El Salvador el domingo luego del compromiso ante Real España por el torneo local y el cual terminó sin goles.

Ahora todo está programado para que estas dos escuadras se enfrenten por la cuarta jornada de la Copa Centroamericana en el estadio Cuscatlán a partir de las 8:00 de la noche.

Olimpia inició en este torneo derrotando a Real Estelí como local, luego lo hizo de visita ante el Hércules y de igual forma lo superó, ahora se mide ante los 'Emplumados'.

Por su parte el Águila de El Salvador comenzó cayendo ante el Xelajú de Guatemala y luego se impuso contra el Hércules.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, los salvadoreños se llevaron el triunfo con goles de Melvin Cartagena y Dixon Rivas el pasado 22 de agosto del 2024.

Ahora ambos llegan obligados a sumar, más los locales (3 pts), ya que Xelajú (9 pts) ganó sus primeros tres encuentros y está prácticamente clasificado, Olimpia llega con seis unidades, sin nada está Hércules y Real Estelí.

Hora y canal dónde ver partido de Copa Centroamericana

Hora: 8:00 PM

Canal: ESPN y Disney +

Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

