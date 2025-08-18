Águila vs Olimpia EN VIVO: Hora, canal dónde verlo En Directo por Copa Centroamericana

San Miguel, El Salvador.- Se viene el tercer compromiso por la Copa Centroamericana de Concacaf para el Olimpia que comanda Eduardo Espinel y su rival de turno es el Águila. Los 'Melenudos' viajaron a El Salvador el domingo luego del compromiso ante Real España por el torneo local y el cual terminó sin goles.

Ahora todo está programado para que estas dos escuadras se enfrenten por la cuarta jornada de la Copa Centroamericana en el estadio Cuscatlán a partir de las 8:00 de la noche. Olimpia inició en este torneo derrotando a Real Estelí como local, luego lo hizo de visita ante el Hércules y de igual forma lo superó, ahora se mide ante los 'Emplumados'.

Por su parte el Águila de El Salvador comenzó cayendo ante el Xelajú de Guatemala y luego se impuso contra el Hércules. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, los salvadoreños se llevaron el triunfo con goles de Melvin Cartagena y Dixon Rivas el pasado 22 de agosto del 2024. Ahora ambos llegan obligados a sumar, más los locales (3 pts), ya que Xelajú (9 pts) ganó sus primeros tres encuentros y está prácticamente clasificado, Olimpia llega con seis unidades, sin nada está Hércules y Real Estelí.

Hora y canal dónde ver partido de Copa Centroamericana