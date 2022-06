Una bella mujer se encargó de cautivar con su hermosura en las graderías del estadio Olímpico. Mientras tanto, en la cancha, John Herdman, técnico canadiense, perdía los estribos porque a su equipo no le salían los planes, así como a los de la Fenafuth que, tras malos resultados como directivos, la afición pidió su renuncia. Aquí te dejamos lo que no viste en TV del Honduras vs. Canadá.