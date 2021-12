Ferran Torres, el español más caro del Barca, sería presentado el martes como fichaje  

BARCELONA, ESPAÑA.- Tras pasar este lunes las pruebas médicas, el próximo martes Ferran Torres sería presentado como nuevo jugador del Barcelona, por lo que resta de esta temporada y las cinco próximas, hasta junio de 2027.



El club azulgrana pagó 55 millones de euros al Manchester City para convertir al joven delantero de 21 años en el fichaje español más caro de la historia del Barça, noveno en la lista general del Camp Nou y sexto traspaso más caro de un futbolista de España.



El delantero valenciano, inactivo desde octubre, está en la recta final de la recuperación de la fractura que sufrió en el pie, el sábado publicó un video en redes sociales en que se le podía ver entrenándose a pleno rendimiento en solitario.



Su debut con el Barca está dependiendo de las sensaciones en sus primeras prácticas con la plantilla azulgrana a las órdenes de Xavi Hernández, podría producirse el 5 de enero, en el partido de Copa frente al Linares, o tres días más tarde en Granada, en LaLiga.

Getting ready at home… Valencia ?

Here We Go! pic.twitter.com/uUJIeMxqdM