Cristiano Ronaldo explota contra France Football previo a la entrega del Balón de Oro

MANCHESTER, REINO UNIDO.- En el día de la entrega del Balón de Oro 2021, Cristiano Ronaldo explotó contra la revista France Football a pocas horas de que se dé a conocer al ganador del prestigioso galardón individual.



A través de su cuenta de Instagram, CR7 dejó un contundente mensaje en contra de la revista francesa y principalmente contra su redactor en jefe Pascal Ferré.

DE INTERÉS: Balón de Oro 2021: Día, hora y dónde ver por TV la ceremonia



"Es inaceptable que el responsable de otorgar un premio tan prestigioso pueda mentir de esta manera, en absoluta falta de respeto a alguien que siempre ha respetado France Football y el Balón de Oro", inició diciendo el portugués luego de que el periodista asegurara que su mayor ambicion era tener más Balones de Oro que Lionel Messi.



"Ronaldo solo tiene una ambición y es retirarse con más Balones de Oro que Messi y lo sé porque me lo ha dicho. No tiene que ver con el dinero. Es solo el trofeo. Porque tener uno es tener un ligar en la historia", escribió Ferré.



En su cuenta de Instagram. Cristiano posteó una contundente respuesta al periodista de France Football, acusándolo de mentir sobre una presunta cuaentena para no asistir a la gala del Balón de Oro y además el jugador del Manchester United ofrece otra perspectiva de los hechos.



A continuación la carta íntegra del astro portugués:



"El desenlace de hoy explica por qué las declaraciones de Pascal Ferré la semana pasada, cuando dijo que le confiaba que mi única ambición era terminar mi carrera con más Balones de Oro que Lionel Messi. Pascal Ferré mintió, usó mi nombre para promocionarse y promocionar la publicación para la que trabaja. Es inaceptable que el responsable de otorgar un premio tan prestigioso pueda mentir de esta manera, en absoluta falta de respeto a alguien que siempre ha respetado France Football y el Balón de Oro. Y volvió a mentir hoy al justificar mi ausencia de la Gala con una supuesta cuarentena que no tiene por qué existir.

ADEMÁS: Messi 'feliz' con su octavo trofeo al mejor goleador liguero en España



Siempre quiero felicitar a los que ganan, dentro de la deportividad y el juego limpio que han guiado mi carrera desde el principio, y lo hago porque nunca estoy contra nadie. Siempre gano para mí y para los clubes que represento, gano para mí y para quienes me aman. No le gano a nadie. La mayor ambición de mi carrera es ganar títulos nacionales e internacionales para los clubes que represento y para la selección nacional de mi país. La mayor ambición de mi carrera es ser un buen ejemplo para todos aquellos que son o quieren ser futbolistas profesionales. La mayor ambición de mi carrera es dejar mi nombre escrito con letras de oro en la historia del fútbol mundial.



Terminaré diciendo que mi atención ya está en el próximo partido del Manchester United y en todo lo que, junto con mis compañeros y nuestra afición, aún podemos lograr esta temporada. ¿El resto? El resto es solo el resto...".

VEA: ¿Séptimo Balón de Oro de Messi? Muchos lo dan por hecho...