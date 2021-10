TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La determinación de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), de contratar al técnico colombiano, Hernán "Bolillo" Gómez, no pasó desapercibida por conocedores del fútbol y afición hondureña.



La Fenafuth anunció en Twitter, con bombos y platillos, a "Bolillo" Gómez, de quien destacó sus tres clasificaciones al Mundial con Colombia en Francia 98, con Ecuador en Corea 2002 y con Panamá en Rusia 2018.

ES DE INTERÉS: ¿Cuánto ganó Fabián Coito por dirigir a la Selección de Honduras?

El colombiano aceptó terminar la eliminatoria de la Concacaf y de tener éxito clasificando al Mundial de Catar 2022, seguiría al frente.

El colombiano.Hernan "Bolillo" Gómez se convierte en el nuevo timonel de la selección hondureña .Aunque @FenafuthOrg deberá hacerlo oficial,varias fuentes informativas ya confirman la noticia.Tocará apoyarlo,satisfaga o no su perfil. No es un concurso de belleza ni popularidad.

Con esta imagen, la @FenafuthOrg anuncia a Hernán Darío Gómez , como su nuevo Director Técnico. A mi no me alegra, no me entusiasma, no me ilusiona. Espero equivocarme! Ustedes qué opinan #Honduras? Les parece el técnico para sacar a la H del último lugar y llevarlos a #Qatar22 ? pic.twitter.com/G5nXv9OETo