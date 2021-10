Argentina vence 1-0 a Perú y queda más cerca de Qatar

BUENOS AIRES.- Con un cabezazo de Lautaro Martínez, Argentina desbarató el plan defensivo de Perú y quedó a una parada de sellar su clasificación a la Copa Mundial de 2022.



El atacante del Inter de Milán anotó a los 43 minutos el jueves en el estadio Monumental de Buenos Aires.



A los 65 minutos, Yoshimar Yotún dilapidó un penal sancionado a favor de Perú por infracción del arquero local Emiliano Martínez sobre Jefferson Farfán.



“Partido duro, difícil de jugar”, opinó el capitán Lionel Messi en sus redes sociales. “Mucho viento , ellos todos atrás dejando pocos espacios. El árbitro (el brasileño Wilton Sampaio) siempre que nos dirige hace lo mismo, pareciera que lo hace a propósito. Pero bueno 3 puntos importantes que nos acercan al objetivo”.



















La victoria argentina se gestó por el carril derecho con una combinación de toques entre Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y el lateral Nahuel Molina, quien lanzó el centro a medida para Martínez. El “Toro” anticipó en el cabezazo al zaguero Carlos Zambrano y gritó su 17mo gol con la casaca argentina.



La Albiceleste, que amplió su invicto a 25 partidos, cosechó 25 puntos, seis menos que el líder Brasil. Ambos podrían finiquitar su clasificación al Mundial en la próxima fecha de noviembre. Por su parte, Perú quedó relegado a la novena posición con 11 unidades y opciones muy tenues.



“El equipo tuvo todo, jugamos contra un gran rival y en un escenario difícil. Lamentablemente no se nos dio”, apuntó el técnico argentino de Perú, Ricardo Gareca. “No queda otra que seguir, no era lo que esperábamos en estas tres fechas pero bueno hay que seguir, no bajar los brazos”.



A la espera del fallo de FIFA por el partido suspendido ante Brasil en septiembre, cuando funcionarios brasileños de sanidad ingresaron a la cancha para detener a tres jugadores argentinos que habrían violado la cuarentena, el equipo de Lionel Scaloni visitará en la próxima fecha de noviembre a Uruguay y luego recibirá a la Canarinha.



La Blanquirroja será local ante Bolivia y luego viajará para medirse contra Venezuela.



La victoria argentina no tuvo el brillo de la paliza 3-0 ante Uruguay. Tampoco fue una noche estelar para Messi. El astro sigue sin poder convertirle goles a Perú desde el único que le anotó en la Copa América de 2007.



“Hoy se notó un poco el cansancio, jugar una triple fecha en Sudamérica es desgastante. Lo sacamos adelante y nos llevamos los puntos, que es lo que queríamos”, afirmó Scaloni. "Más allá de la jugada del penal, creo que el partido estuvo controlado”.



El delantero Martínez fue la llave para desbaratar el entramado defensivo ideado por Gareca, para que Perú al menos pudiera rescatar un punto que lo mantuviera en carrera por la clasificación.



En el racimo de casacas blanquirrojas amontonadas en su propio campo, el local tuvo en Ángel Di María, otra vez titular desde el arranque, al jugador más inquieto en la primera parte.



A los tres minutos, Di María definió de zurda apenas desviado tras asistencia de Messi.



Tras un centro pasado de De Paul desde la derecha a los 24, el delantero del París Saint-Germain apareció por el segundo palo, pero falló. Y a los 38 calzó la pelota con el empeine izquierdo y se fue por arriba del travesaño.



Hasta su gol, el “Toro” Martínez había perdido los duelos ante los centrales Zambrano y Alexander Callens. Incluso estuvo a punto de dejar el campo de juego a los 27 cuando fue a disputar la pelota con el arquero Pedro Gallese y se dobló el tobillo derecho.



Perú, que nunca le ganó de local a la Argentina, se encontró de manera inesperada con la oportunidad para empatar en el complemento. El recién ingresado Farfán se escurrió entre los impasables zagueros Cristian Romero y Nicolás Otamendi. El “Dibu” Martínez llegó tarde al anticipo y lo derribó.



El árbitro Sampaio sancionó penal sin dudar y la ejecución de Yotún dio en el travesaño del arco defendido por el guardameta del Aston Villa inglés, quien lleva cuatro partidos consecutivos sin recibir goles.



“A veces no se juega bien y hay que ganar igual. Hoy creo que no jugamos como queríamos pero sí conseguimos la victoria”, valoró el arquero.



Además del triunfo y de ampliar su invicto, Argentina completó cinco partidos sin recibir tarjetas amarrillas. Esto le asegura que cuatro de sus habituales titulares con una tarjeta puedan estar en el próximo compromiso: Otamendi, De Paul, Lo Celso y Lautaro Martínez.