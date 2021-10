Quioto recae en su lesión y es duda para enfrentar a Costa Rica por la eliminatoria  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de la alegría de marcar un doblete para darle el triunfo a Montreal Impact, las dudas y la preocupación inundan a la Selección de Honduras porque Romell Quioto anunció en sus redes sociales que volvió a recaer en la lesión.



El jugador hondureño que radica en la MLS, a través de su cuenta de Instagram, anunció de su lesión. Asimismo, se autodescartó de los próximos tres partidos eliminatorios de la H ante Costa Rica, México y Jamaica que se disputarán del 7 al 13 de octubre.



"Lastimosamente volví a recaer de mi lesión", escribió Quioto. "Estoy feliz por el triunfo y los goles, pero mi felicidad no es completa, ya que esta situación altera los planes de una nación que cuenta conmigo. Dios, lo dejo todo en tus manos", agregó.



Por el momento no hay un dictamen médico que determine la gravedad de la lesión y logre detallar si el romántico podrá estar en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.



La publicación de Quioto.

Eliminatorias

Después del terror?fico inicio de la eliminatoria que tuvo la Selección de Honduras hay que darle vuelta a la página y pensar en los próximos tres rivales que en menos de un mes se enfrentarán.



El 7 de septiembre vuelven las emociones: La Bicolor recibe a Costa Rica, quien también pasa por un mal momento y sólo suma dos puntos. Posteriormente, el 10 de octubre se visita a México, el gigante de Concacaf que es líder con siete puntos de la eliminatoria.

Para finalizar la triple fecha FIFA, los catrachos reciben en casa a la débil, pero complicada Jamaica que está en último lugar con un punto.