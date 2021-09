Dolores Aveiro, madre de Cristiano, asegura que Georgina solo "quiere dinero"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuando imperaba la tranquilidad en el retorno de Cristiano Ronaldo al Manchester United, tremenda polémica se ha armado tras declaraciones de su madre Dolores Aveiro.



Cristiano, que es padre de cuatro hijos -Alana, Eva, Mateo y Cristiano Jr-, no tiene el visto bueno de su madre al querer casarse con su novia Georgina Rodríguez



Una fuente desde Portugal asegura que ella "recomienda que no se case, porque piensa que lo único que quiere esa mujer es aprovecharse económicamente de la situación".



LEA: El Real Madrid cae 2-1 ante el modesto Sheriff en Champions



Además, no solo su madre estaría en desacuerdo, pues también Katia, Hugo y Elma, hermanos del astro del Manchester United, no quieren que celebre una boda con la guapa modelo.



Sin embargo, esto no parece afectarle a Cristiano, ya que desde que conoció a Georgina durante los años que había jugado para el Real Madrid, se le ve muy enamorado de la joven española.